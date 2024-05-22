الأربعاء 14 ذو القعدة 1445 ﻫ - 22 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ذهبية وبرونزية للبنان في بطولة غرب آسيا في الكرة الطائرة الشاطئية للسيدات في الأردن

منذ 5 دقائق
A A A
طباعة المقال

أحرز الفريق اللبناني المؤلف من الثنائي ميرفت حمزة وابنتها ميرنا شيخو لقب بطولة غرب آسيا الثانية بالكرة الطائرة الشاطئية للسيدات التي إستضافتها العاصمة الأردنية عمّان، بفوزه على مضيفه الأردني في المباراة النهائية، علماً أنّ البطلتَين اللتين توّجتا بالميدالية الذهبية لم تخسرا أيّ مباراة خلال مشوارهما في البطولة.

وصعد الفريق اللبناني الآخر المؤلف من الثنائي لارا الناهي ونور حمزة الى منصة التتويج بحلوله في المركز الثالث وأحرز الميدالية البرونزية.

وبعد انتهاء البطولة، إتصل رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف والرئيس السابق للعبة ميشال أبي رميا باللاعبات حمزة وشيخو والناهي وحمزة مهنئَين بالإنجاز الذي تحقق، ومتمنيَين لهنّ التوفيق والنجاح في البطولة العربية التي ستنطلق بعد يومَين في الأردن أيضا.

    المزيد من رياضة

    اسكتلندا تعلن تشكيلة مبدئية من 28 لاعباً لبطولة أوروبا لكرة القدم
    كرة القدم
    ماكينستري مدرباً جديداً لمنتخب جامبيا لكرة القدم
    فتيات من غزّة في ميدان رياضة الكاراتيه_ أرشيفية
    لاعبة كاراتيه فلسطينية تأمل في مواصلة التدريب في مصر

    الأكثر قراءة

    ميشال عون وجبران باسيل
    عون لباسيل: "طوّل بالك على آلان"
    عناصر من الجيش اللبناني قرب شاحنة مسدسات مهربة
    صور.. الجيش اللبناني يكشف تفاصيل شاحنة المسدسات المهربة
    الفنان ريان
    بفيديو مؤثر.. ريان يعلن إصابته بالسرطان