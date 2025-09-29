رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم تدعو لتعليق مشاركة إسرائيل في المنافسات الدولية

دعت رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم إلى تعليق مشاركة إسرائيل في المنافسات الدولية قبل تصويت متوقع من الاتحاد الأوروبي (اليويفا) هذا الأسبوع بشأن مشاركة إسرائيل في المسابقات الأوروبية.

ومن المقرر أن تلعب النرويج مع إسرائيل في 11 أكتوبر تشرين الأول في تصفيات كأس العالم في أوسلو حيث سيحسم فوز أصحاب الأرض تأهلهم لنهائيات العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

واستبعدت ليسه كلافينس، التي تعمل أيضا في اللجنة التنفيذية لليويفا، مقاطعة المباراة لكنها قالت إن العقوبات ضد إسرائيل ضرورية.

وقالت في مقابلة بودكاست محلية “أنا مهتمة بهذه القضية من وجهة نظرا تتعلق بالمبادئ لكننا لن نقاطع المباراة من تلقاء أنفسنا. المقاطعة ستؤدي فقط إلى ذهاب إسرائيل إلى كأس العالم بدلا منا.

“بشكل عام، نعمل الآن من أجل فرض عقوبات على إسرائيل. نعتقد أنه ينبغي أن تكون كذلك، وهذا يتعلق بالالتزام بالقواعد.

“شخصيا، أعتقد أنه بما أن روسيا خارج المنظومة، يجب أن تكون إسرائيل خارجها أيضا. كمسؤولة لكرة القدم يمكن أن يكون لديك آراء شخصية، وأنا بالتأكيد لدي آرائي الشخصية”.