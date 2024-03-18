رئيس الفيفا: العنف في الدوري التركي غير مقبول

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، جياني إنفانتينو، اليوم الاثنين إن أعمال العنف في الدوري التركي الممتاز “غير مقبولة”، ودعا السلطات إلى اتخاذ إجراءات بعد مشاجرة إثر فوز فناربخشه 3-2 على مضيفه طرابزون سبور.

واقتحمت جماهير طرابزون سبور الملعب بعد صفارة النهاية أمس الأحد وهاجمت لاعبي الفريق الزائر فناربخشه الذين دافعوا عن أنفسهم.

ويأتي ذلك بعد حوادث عنف أخرى في الدوري التركي هذا الموسم بينها اعتداء أحد رؤساء الأندية على حكم والاعتراض على قرارات التحكيم.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي اليوم إن الشرطة التركية اعتقلت 12 مشجعا عقب الحادث.

وغادر لاعبو فناربخشه مدينة طرابزون على متن طائرة خاصة مساء الأحد وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال إنفانتينو في بيان “أعمال العنف التي وقعت بعد مباراة الدوري التركي الممتاز بين طرابزون سبور وفناربخشه غير مقبولة على الإطلاق، سواء داخل الملعب أو خارجه، ليس لها مكان في رياضتنا أو مجتمعنا.

“يجب أن يتمتع كافة اللاعبين بالسلامة والأمان لخوض المباراة التي تجلب السعادة للكثير من الناس في كافة أنحاء العالم. أدعو السلطات المعنية إلى ضمان احترام ذلك على جميع المستويات ومحاسبة مرتكبي الأحداث المروعة في طرابزون على أفعالهم”.

وقال مدرب طرابزون سبور عبد الله أفجي للصحفيين أمس “إننا نمر بفترة أصبحت فيها كرة القدم التركية الآن مليئة بالفوضى تماما وسط تصاعد التوترات باستمرار”.

وقال إسماعيل كارتال مدرب فناربخشه للصحفيين “لا أفهم سبب التوتر الشديد في هذا الملعب. أليس من حقنا أن نحتفل؟ نحن بحاجة للتغلب على هذه الأمور. يجب أن نكون متسامحين تجاه بعضنا البعض وأن نتحلى بالحس السليم”.

وقال الاتحاد التركي لكرة القدم في بيان “نحن على اتصال بممثلينا وسلطات الدولة بشأن الأحداث التي وقعت أثناء وبعد المباراة.

“لا ينبغي أن يشك أي شخص في أنه بعد انتهاء التحقيقات سيتم فرض العقوبات اللازمة على المسؤولين (عن العنف) لمنع تكرار مثل هذه الحوادث”.