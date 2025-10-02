رئيس الفيفا: كرة القدم لا تستطيع حل الصراعات لكنها تحمل رسالة السلام

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس إن كرة القدم لا يمكنها حل الصراعات لكنها يجب أن تحمل رسالة السلام والوحدة في الوقت الذي أدت فيه العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة وغيرها من التوترات العالمية إلى زيادة الدعوات للرياضة لاتخاذ موقف.

وقال إنفانتينو في اجتماع مجلس الفيفا في زوريخ “نلتزم في الفيفا باستخدام قوة كرة القدم لجمع الناس معا في عالم منقسم.”

وأضاف: “إن أفكارنا مع أولئك الذين يعانون من الصراعات العديدة الموجودة في جميع أنحاء العالم اليوم، والرسالة الأكثر أهمية التي يمكن أن تنقلها كرة القدم الآن رسالة السلام والوحدة”.

وقال إنفانتينو إن الفيفا لا يستطيع حل الأزمات الجيوسياسية، لكنه “يستطيع ويجب عليه تعزيز كرة القدم في جميع أنحاء العالم من خلال تسخير قيمها الموحدة والتربوية والثقافية والإنسانية”.

وواجه الفيفا دعوات متكررة للتحرك بشأن الحرب في غزة، حيث يضغط المسؤولون الفلسطينيون من أجل حرمان إسرائيل من المشاركة في البطولات الدولية.

وظلت القضية قيد مراجعة الفيفا لأشهر، لكن لم يُتخذ أي قرار. وأكد إنفانتينو باستمرار أن مثل هذه الأمور تتطلب إجماعا في الرأي مع الاتحادات القارية، ويجب التعامل معها بحذر.

وتأتي هذه التعليقات بعد يوم واحد من إشارة فيكتور مونتالياني نائب رئيس الفيفا إلى أن أي قرار بشأن مشاركة إسرائيل في المسابقات الأوروبية، بما في ذلك تصفيات كأس العالم، من اختصاص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) مما يضع العبء فعليا على عاتق اليويفا.

وقال مونتالياني للصحفيين في مؤتمر قادة الأعمال الرياضية أمس الأربعاء “أولا وقبل كل شيء، إسرائيل عضو في (اليويفا)، ولا يختلف الأمر عن تعاملي مع عضو في منطقتي لأي سبب كان… يتعين عليهم التعامل مع ذلك”.

وتحتل إسرائيل المركز الثالث في المجموعة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأرسلت منظمة العفو الدولية أمس الأربعاء رسالة إلى الفيفا واليويفا تدعوهما فيها إلى تعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم.