رئيس رابطة الدوري الإيطالي يرفض مخاوف رابيو من إقامة مباراة ميلان في أستراليا

قال لويجي دي سيرفو الرئيس التنفيذي لرابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم،‭‭‭ ‬‬‬اليوم الأربعاء، إن اللاعبين عليهم احترام الأموال التي يتقاضونها وأصحاب عملهم، ردا على انتقادات أدريان رابيو لاعب وسط ميلان لقرار إقامة مباراة فريقه المقررة في الدوري في أستراليا.

واستغلت رابطة الدوري الإيطالي للعبة عدم إمكانية إقامة مباريات في سان سيرو في فبراير شباط المقبل بسبب الأولمبياد الشتوي لتعزيز الحضور الدولي لكرة القدم الإيطالية، وستقام مباراة ميلان مع كومو في بيرث.

ووصف رابيو، الذي يتواجد حاليا مع منتخب فرنسا في مهمة دولية، القرار بأنه جنوني في تصريحات لصحيفة لوفيجارو الفرنسية يوم الثلاثاء الماضي بأنه

وقال رابيو “فوجئت عندما علمت أن ميلان سيلعب مباراة في الدوري الإيطالي ضد كومو.. في أستراليا.

“إنه قرار جنوني تماما. لكن هذه اتفاقيات مالية تهدف إلى تسويق الدوري، وهي أمور تتخطى دورنا نحن كلاعبين”.

وأضاف “هناك الكثير من الحديث عن جداول المباريات وصحة اللاعبين، لكن كل هذا يبدو سخيفا للغاية.

“من غير المنطقي قطع كل هذه المسافة لحضور مباراة بين فريقين إيطاليين في أستراليا. علينا التكيف، كما هو الحال دائما”.

وسئل دي سيرفو، الذي كان يحضر اجتماع الجمعية العمومية لرابطة الدوري الإيطالي في روما، عن تصريحات رابيو بأن هذه القرارات تتم دون استشارة اللاعبين.

وقال دي سيرفو للصحفيين “إنه على حق، لكن رابيو ينسى، مثل جميع لاعبي كرة القدم الذين يكسبون ملايين اليورو، أنهم يتقاضون رواتبهم مقابل ممارسة رياضة ما، وهي لعب كرة القدم.

“عليه احترم الأموال التي يتقضاها، وأن يلتزم لقرارت ناديه، ميلان، الذي وافق على إقامة هذه المباراة في الخارج”.

ووافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، على الرغم من معارضته لإقامة مباريات الدوري المحلي في الخارج، يوم الاثنين الماضي على إقامة هذه المباراة على مضض (إلى جانب مباراة في الدوري الإسباني في ميامي)، قائلا إن الإطار التنظيمي لليويفا الذي لا يزال قيد المراجعة، يفتقر إلى الوضوح والتفاصيل الكافية.