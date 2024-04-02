الثلاثاء 23 رمضان 1445 ﻫ - 2 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس فناربخشه: الفريق سيبقى في الدوري التركي في الوقت الحالي

منذ 34 دقيقة
نادي فنربخشه التركي

نادي فنربخشه التركي

A A A
طباعة المقال

قال رئيس نادي فناربخشه اليوم الثلاثاء 2 نيسان/أبريل 2024، إن ناديه سيبقى في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم وذلك في تصريحات أدلى بها أمام الآلاف من أعضاء الجمعية العمومية الذين تجمعوا في ملعب الفريق في إسطنبول.

وأضاف علي كوتش رئيس النادي أمام الجمعية العمومية للنادي “في جميع اجتماعاتنا، كان الخيار الأقل تفضيلا هو الانسحاب من الدوري.

“والسبب وراء عدم تفضيل هذا الرأي هو أن الناس يعتقدون أنه سيتعين علينا التعامل في دوريات الدرجات الأدنى مع نفس الأشياء التي نتعامل معها هنا.

“سنستبعد هذا الخيار من الطاولة حتى انعقاد الجمعية العمومية في نهاية الموسم”.

وفي مارس آذار، قال فناربخشه إنه سيفكر في الانسحاب من الدوري بعد تعرض لاعبيه لهجوم من قبل جماهير طرابزون سبور خلال إحدى المباريات.

واقتحمت جماهير طرابزون سبور أرض الملعب واشتبكت مع قوات الأمن ولاعبي فناربخشه بعد خسارة فريقهم 3-2، في أحدث واقعة ضمن سلسلة من الأحداث التي هزت الدوري التركي هذا الموسم.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

محكمة التحكيم الرياضية ترفض استئناف رابطة الملاكمة على سحب الإعتراف بها
لاعب تعرّض لإساءة عنصرية يتحدّث عن معاناته بعد إلغاء مباراة في إسبانيا
بيب غوارديولا
بيب غوارديولا: آكي سيغيب عن مواجهة أستون فيلا وستونز قد يعود

الأكثر قراءة

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي
إسرائيل حسمت أمرها.. الخطط العسكرية للجبهة مع لبنان تمت المصادقة عليها!
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أردوغان: الحزب الحاكم سيحاسب نفسه بعد نتائج الانتخابات المحلية في تركيا
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
فيديو.. الجيش الإسرائيلي يستهدف 10 مواقع لحزب الله بوقت واحد!