رئيس فناربخشه: الفريق سيبقى في الدوري التركي في الوقت الحالي

قال رئيس نادي فناربخشه اليوم الثلاثاء 2 نيسان/أبريل 2024، إن ناديه سيبقى في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم وذلك في تصريحات أدلى بها أمام الآلاف من أعضاء الجمعية العمومية الذين تجمعوا في ملعب الفريق في إسطنبول.

وأضاف علي كوتش رئيس النادي أمام الجمعية العمومية للنادي “في جميع اجتماعاتنا، كان الخيار الأقل تفضيلا هو الانسحاب من الدوري.

“والسبب وراء عدم تفضيل هذا الرأي هو أن الناس يعتقدون أنه سيتعين علينا التعامل في دوريات الدرجات الأدنى مع نفس الأشياء التي نتعامل معها هنا.

“سنستبعد هذا الخيار من الطاولة حتى انعقاد الجمعية العمومية في نهاية الموسم”.

وفي مارس آذار، قال فناربخشه إنه سيفكر في الانسحاب من الدوري بعد تعرض لاعبيه لهجوم من قبل جماهير طرابزون سبور خلال إحدى المباريات.

واقتحمت جماهير طرابزون سبور أرض الملعب واشتبكت مع قوات الأمن ولاعبي فناربخشه بعد خسارة فريقهم 3-2، في أحدث واقعة ضمن سلسلة من الأحداث التي هزت الدوري التركي هذا الموسم.