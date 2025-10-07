رئيس مكلارين لفورمولا 1 ينفي خداع السائق الإسباني بالو

نفى زاك براون رئيس فريق مكلارين المنافس في سباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الثلاثاء خداع السائق أليكس بالو عبر تقديم وعود له بالحصول على مقعد في فورمولا 1.

ويأتي ذلك في إطار دعوى قضائية من مجموعة مكلارين ريسنج في لندن ضد بالو بطل إندي كار أربع مرات للحصول على نحو 20 مليون دولار بداعي ارتكاب مخالفة تعاقدية تمثلت في تراجعه عن الانتقال للفريق قبل ثلاثة أعوام.

ويقول محامو بالو إنه ليس مدينا بشيء واتهموا مكلارين بمحاولة “استغلاله”.

وأحرز مكلارين لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، وتدير المجموعة أيضا فريق آرو مكلارين في سباقات إندي كار بالولايات المتحدة.

*وعود كاذبة بالمجد في فورمولا 1

وقال نيك دي ماركو مستشار بالو، لدى استجوابه لبراون بشأن شهادته في جلسة استماع بالمحكمة العليا، إن الأمريكي اعتاد تقديم “وعود كاذبة بالمجد في فورمولا 1” وتشجيع أشخاص ثم “خداعهم”.

وقال دي ماركو إن بالو وقّع عقدا فقط بنية الوصول إلى فورمولا 1 ثم رأى رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي من الأسترالي أوسكار بياستري يقول فيها إنه سينضم إلى فريق مكلارين لفورمولا 1 إلى جانب لاندو نوريس، مما جعله يفقد الثقة.

وقال دي ماركو “طوال ذلك الوقت كنت تتلاعب بالسيد بالو”.

فأجاب براون قائلا “لم أتلاعب بأليكس أبدا. لم أخبره أبدا أنه سيكون قيد الدراسة لعام 2023… كانت هناك فقط احتمالية لانضمامه إلى فورمولا 1”.

وقال براون في شهادته إنه كان يعتقد أن بالو يمكن أن يكون “موهبة حقيقية” في فورمولا 1، لكنه دائما ما يتحكم في توقعاته.

وأضاف أن بياستري، الذي يتصدر ترتيب السائقين ببطولة العالم الآن ويتنافس مع نوريس، وقع عقدا لمدة عام واحد، وكان بالو يشكل “الخطة البديلة” في حال إصابة أي من سائقي الفريق.

وكانت الخطة البديلة التالية هي أن يحل بالو مكان بياستري في 2024 في حال فشل السائق المبتدئ في تقديم أداء جيد.

واستشهد في حديثه بالسائقين أوليفر بيرمان ونيك دي فريس اللذين أصبحا سائقين أساسيين بعد أن انضما كاحتياطيين لفريقي فيراري ووليامز، على الترتيب.

وبقي بالو في النهاية مع فريق تشيب جاناسي ريسنج وفاز بلقب إندي كار ثلاث مرات متتالية بين عامي 2023 و2025 بعد لقبه في 2021، بالإضافة إلى لقب إنديانابوليس 500.

وقام دي ماركو باتهام براون، الذي احتفل بفوز مكلارين للمرة الثانية على التوالي بلقب الفرق ببطولة العالم خلال سباق جائزة سنغافورة الكبرى يوم الأحد الماضي ثم عاد يوم الاثنين لحضور جلسة الاستماع في المحكمة، بالمراوغة وعدم الصدق في الكثير من الجوانب بشهادته.

وسُئل براون، الذي أكد بقوة على نزاهته، عن حذف رسائل تطبيق واتساب وتعاملاته مع سائقين آخرين، بمن فيهم المكسيكي باتو أوورد الذي يتسابق لفريق آرو مكلارين.

وفي أحد الحوارات الحادة، قال المحامي إن براون كان يتحدث “هراء مطلقا، اختلقه على الفور” – ورد الأمريكي بقول إن دي ماركو هو من يتحدث بالهراء.

ومن المقرر أن يواجه براون مزيدا من الأسئلة غدا الأربعاء قبل أن يأتي دور بالو على منصة الشهود يوم الخميس.