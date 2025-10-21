رابطة الدوري الإسباني: إلغاء خطة إقامة لقاء برشلونة وفياريال في ميامي

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، إلغاء خطة إقامة المباراة المقررة بين برشلونة وفياريال في الدوري في ميامي بعد أن قرر منظم المباراة سحب الاقتراح وسط انتقادات عنيفة داخل إسبانيا.

وكان من المقرر أن تدخل المباراة، التي كانت ستقام على استاد هارد روك في 20 ديسمبر كانون الأول المقبل، التاريخ باعتبارها أول مباراة في دوري الدرجة الأولى الإسباني تقام خارج إسبانيا وأول مباراة من دوري أوروبي تقام في الخارج.

وذكرت رابطة الدوري الإسباني في بيان لها “قررت الرابطة بعد مناقشات مع الجهة المنظمة لمباراة الدوري الرسمية في ميامي، إلغاء المباراة بسبب حالة عدم اليقين التي سادت إسبانيا خلال الأسابيع الأخيرة”.

وأضاف البيان “تعرب الرابطة عن أسفها العميق لعدم تمكن هذا المشروع، الذي مثّل فرصة تاريخية لا مثيل لها لإضفاء طابع دولي على كرة القدم الإسبانية، من المضي قدما”.

وتابع “كان تنظيم مباراة رسمية خارج حدودنا سيُشكّل خطوة حاسمة في التوسع العالمي لمسابقتنا”.