رابطة الدوري الإيطالي تصوّت لصالح إبقاء عدد الأندية عند 20

أفادت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الاثنين 12 فبراير/شباط 2024، بعد اجتماع للمساهمين في ميلانو إن الأندية صوتت لصالح إبقاء عدد الأندية في دوري الدرجة الأولى عند 20 ناديا.

وصوتت أربعة أندية فقط لصالح تقليص عدد الأندية إلى 18 ناديا في الدوري الإيطالي وهي يوفنتوس وإنتر ميلان وميلان وروما وسيظل عدد الأندية عند 20 كما كان الحال منذ موسم 2004-2005.

وكانت الأندية الكبرى قد ضغطت من أجل تقليص العدد في محاولة لتقليل عدد المباريات وزيادة جودة كرة القدم لكنها كانت تحتاج إلى أغلبية 14 ناديا من أجل إقرار الإصلاح.

كما جرت الموافقة على مقترح لإصلاحات سيتم تقديمه خلال جمعية عمومية غير عادية للاتحاد الإيطالي لكرة القدم في مارس آذار المقبل.

ويطالب الدوري الإيطالي بمزيد من الاستقلالية عن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم على غرار الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال لورينتسو كاسيني رئيس رابطة الدوري بعد اجتماع للأندية الأسبوع الماضي “في الوقت الحالي، النظام لا يمنح الدوري الإيطالي الاستقلالية وثقل اتخاذ القرار الذي ينبغي أن يتمتع به فيما يتعلق بالوزن الاقتصادي”.