رابطة اللاعبين الفرنسيين تنضم إلى دعوى جماعية هولندية ضد الفيفا بعد حكم قضية ديارا

أعلنت رابطة اللاعبين الفرنسيين لكرة القدم دعمها لدعوى قانونية متزايدة ضد نظام الانتقالات الخاص بالاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، بانضمامها إلى دعوى جماعية تقودها جهة هولندية، ربما تشمل 100 ألف لاعب محترف يطالبون بتعويضات عن خسارة مزعومة للدخل.

وقالت رابطة اللاعبين الفرنسيين المحترفين اليوم الخميس إن مجلس إدارتها قرر بالإجماع أن يصبح طرفا مشاركا في دعوى قدمتها حملة “العدالة للاعبين”، والتي تستند إلى حكم صادر عن محكمة أوروبية اعتبرت أن بعض قواعد الانتقالات الخاصة بالفيفا تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي.

وتتمحور القضية حول لاسانا ديارا لاعب الوسط السابق لتشيلسي وأرسنال وريال مدريد، الذي فرض عليه الفيفا غرامة قدرها 10 ملايين يورو (11.66 مليون دولار) بسبب مغادرته نادي لوكوموتيف موسكو الروسي بعد عام واحد من عقد مدته أربع سنوات.

وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي، قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بأن بعض لوائح الانتقالات الخاصة بالفيفا تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي ومبادئ حرية التنقل في قضية ديارا، مما فتح الباب أمام تحد قانوني واسع النطاق.

وأطلقت مجموعة من اللاعبين الهولنديين الشهر الماضي دعوى جماعية على مستوى أوروبا ضد الفيفا، وصفوها بأنها “قد تصل قيمتها إلى مليار دولار”، وقالت حملة العدالة للاعبين إن نحو 100 ألف لاعب ولاعبة محترفين مؤهلون للانضمام إليها.

“مسؤوليتنا الانضمام إلى الدعوى الجماعية”

قال ديفيد تيرييه رئيس رابطة اللاعبين الفرنسيين في بيان “بصفتنا رابطة تمثل أكثر من 90 بالمئة من اللاعبين المحترفين في فرنسا، فإن من مسؤوليتنا الانضمام إلى هذه الدعوى الجماعية.

“هدفنا الرئيسي هو تقديم فرصة جديدة للفيفا للجلوس على طاولة المفاوضات مع ممثلي اللاعبين من أجل تطوير لوائح جديدة بشكل مشترك تتماشى مع القانون الأوروبي وتحقق توازنا عادلا بين مصالح الموظفين وأصحاب المصلحة”.

وقالت رابطة اللاعبين الفرنسيين إن أهدافها تشمل تحقيق “إصلاح مستدام لنظام الانتقالات” وضمان تعويض عادل للاعبين المتضررين.

وأضاف تيرييه “نحن ندرك أيضا أهمية التقدم الأخير على المستوى الأوروبي، لا سيما بفضل الشراكة القوية التي طورها اتحاد اللاعبين المحترفين الخاص بأوروبا مع الاتحاد الأوروبي للعبة.

“استنادا إلى هذه الإنجازات، ستلعب رابطة اللاعبين الفرنسيين دورها الكامل كشريك اجتماعي لتمكين ظهور حوكمة متجددة ونظام انتقالات موضوعي وشفاف ومتوازن”.

وفي العام الماضي، وقع الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) اتفاقية شراكة مع الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفابرو) لمنحه مقعدا داخل لجنته التنفيذية.