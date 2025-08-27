رادوكانو تتخطى تين وتتأهل للدور الثالث ببطولة أمريكا للتنس

قدمت إيما رادوكانو عرضا قويا اليوم الأربعاء وتأهلت للدور الثالث ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعدما تغلبت الفائزة باللقب عام 2021 على الإندونيسية جانيس تين 6-2 و6-1 ضمن منافسات الدور الثاني.

وواجهت رادوكانو (22 عاما)، التي حققت أول انتصار لها في البطولة منذ التتويج بلقبها، ضمن منافسات الدور الأول يوم الأحد الماضي، صراعا قويا من جانب تين التي حققت فوزا تاريخيا على المصنفة 24 فيرونيكا كودرميتوفا.

لكن رادوكانو استعرضت تفوقها عبر ضربات الإرسال وسرعتها وحسمت المباراة خلال ساعة واحدة فقط ليكون أسرع فوز لها في سجل مشاركاتها بالبطولات الأربع الكبرى.

وقالت رادوكانو “سعيدة للغاية بالطريقة التي لعبت بها اليوم. جانيس منافسة فائقة الخطورة، وأدركت أن أي كرة لا أوجهها بالجودة الكفاية، ستتمكن من استغلالها بنجاح”.

وأضافت “جانيس تقدم مستويات هائلة حقا وقد تغلبت على واحدة من المصنفات الأوليات في الدور الأول”.

وتابعت “متأكدة من أنها ستستفيد من هذا وتستمد الكثير من الثقة. أتطلع إلى المرة القادمة التي سأواجهها فيها”.

وتلتقي رادوكانو في الدور الثالث مع الفائزة في مباراة الدور الثاني بين التشيكية الشابة تيريزا فالنتوفا وإيلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون 2022.