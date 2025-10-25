راسل يرتدي قناعا لمشاهدة التجارب الافتتاحية لسباق المكسيك

جورج راسل من فريق مرسيدس يرتدي قناع مصارعة قبل سباق الجائزة الكبرى في المكسيك. رويترز

استبدل جورج راسل قمرة القيادة في سيارته مرسيدس بقناع مصارعة أمس الجمعة، إذ تسلل إلى مدرجات سباق جائزة المكسيك الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات متخفيا لمشاهدة التجارب الأولى بين الجماهير.

واستغل السائق البريطاني غيابه عن حصة التجارب الافتتاحية في حلبة أوتودرومو إيرمانوس رودريجيز ليفعل شيئا غير عادي إلى حد ما: هو الاختلاط بشكل مجهول بين الجماهير المكسيكية بينما جلس السائق الاحتياطي فريد فيستي مكانه خلف عجلة القيادة.

واستعار راسل قناعا يشتهر به المصارع المكسيكي التقليدي لتنفيذ مهمته السرية، ولم يلاحظه أحد بينما كان يشاهد حصة التجارب الافتتاحية.

وكتب راسل عبر حسابه في تطبيق إنستجرام، ليكشف عن حله المبدع ليكون متفرجا للمرة الأولى “لم أشاهد سيارات فورمولا 1 في الحلبة منذ سنوات، لذلك وجدت طريقة للتسلل للمدرجات بينما كان فريد يقود سيارتي”.

وكان سائق مرسيدس واحدا بين تسعة سائقين أساسيين غابوا عن الحصة الأولى، وتم استبدالهم بالمبتدئين والاحتياطيين كجزء من اللوائح التي تلزم الفرق بتوفير وقت على المسار في أربع حصص تجارب في كل موسم.

واحتل راسل سائق مرسيدس المركز السادس في التجارب الثانية فيما حل زميله في الفريق كيمي أنتونيلي بالمركز الثالث خلف المتصدر ماكس فرستابن سائق رد بول وشارل لوكلير سائق فيراري.

ويحتل راسل، الذي صعد إلى منصة التتويج ثماني مرات وحقق فوزين طوال الموسم، حاليا المركز الرابع في ترتيب بطولة السائقين برصيد 252 نقطة.

وقد أتاحت له مغامرته بارتداء القناع فرصة نادرة لتجربة فورمولا 1 من وجهة نظر أحد المشجعين وليس من داخل قمرة القيادة.