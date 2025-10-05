راسل يفوز بسباق سنغافورة ومكلارين يحتفظ بلقب الصانعين في فورمولا 1

قدم جورج راسل سائق مرسيدس أداء مثاليا من مركز أول المنطلقين ليفوز بسباق جائزة سنغافورة الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد، متفوقا على بطل العالم ماكس فرستابن سائق رد بول.

وحقق البريطاني راسل فوزه الثاني هذا الموسم تحت أضواء حلبة مارينا باي متفوقا بفارق 5.4 ثانية على فرستابن.

وضغط لاندو نوريس على فرستابن قرب نهاية السباق، لكنه اضطر للاكتفاء بالمركز الثالث أمام زميله في الفريق أوسكار بياستري، وحصل الثنائي على نقاط كافية لضمان لقب بطولة الصانعين الثاني على التوالي لفريق مكلارين.

وتقلص الفارق الذي يفصل بياستري عن البريطاني نوريس في ترتيب بطولة السائقين إلى 22 نقطة، بينما يتأخر فرستابن بفارق 63 نقطة عن الأسترالي مع تبقي ستة سباقات على نهاية الموسم.

لكن الاحتفالات بلقب بطولة الصانعين في مرآب مكلارين ربما تكون هادئة، بعدما أبدى بياستري غضبه من الطريقة التي تجاوزه بها زميله نوريس في المنعطف الافتتاحي.