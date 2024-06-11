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"راشفورد" على رادار ريال مدريد

منذ 18 دقيقة
ماركوس راشفورد

ماركوس راشفورد

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يسعى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي إلى تدعيم صفوفه عن طريق ضم صفقات جديدة.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني يرغب في ضم صفقة مميزة من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف.

ونجح ريال مدريد في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي بعد انتهاء
عقده مع باريس سان جيرمان.

وأشارت التقارير أن إدارة نادي ريال مدريد بدأت في التحرك لضم نجم
نادي مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد.

وسجل ماركوس راشفورد 7 أهداف وصنع هدفين خلال مشاركته في 33 مباراة
هذا الموسم مع ناديه مانشستر يونايتد.

وكان نادي برشلونة الإسباني قد أبدى رغبته أيضاً في ضم اللاعب.

    المصدر :
  • وكالات

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