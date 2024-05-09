راشفورد ومارتينيز يعززان خطوط يونايتد قبل مواجهة أرسنال

أعلن مانشستر يونايتد اليوم الخميس أن صفوف الفريق تعززت بعودة المهاجم ماركوس راشفورد والمدافع ليساندرو مارتينيز إلى التدريبات قبل مواجهة أرسنال في مباراة قمة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب أولد ترافورد يوم الأحد المقبل.

وتعرض راشفورد للإصابة خلال مباراة قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام كوفنتري سيتي المنافس في دوري الدرجة الثانية، والتي فاز فيها يونايتد بركلات الترجيح بعدما فرط في تقدمه 3-صفر على ملعب ويمبلي.

وغاب راشفورد (26 عاما) لاعب منتخب إنجلترا، الذي سجل ثمانية أهداف وصنع خمسة أخرى في كل المسابقات هذا الموسم، عن ثلاث مباريات منذ ذلك الحين ومن بينها خسارة يونايتد المذلة 4-صفر أمام كريستال بالاس مطلع الأسبوع الجاري.

بينما تعرض مارتينيز، الذي كان يغيب بسبب شد في ربلة الساق، للإصابة خلال تعادل يونايتد 1-1 أمام برنتفورد في مارس آذار الماضي.

ويحتل يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة قبل ثلاث مباريات على نهاية الموسم.

بينما يتصدر أرسنال الترتيب برصيد 83 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي بطل المسابقة الذي لديه مباراة مؤجلة.