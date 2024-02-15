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رافايل نادال: بطولة فرنسا المفتوحة ستكون أحد أهدافي

منذ 4 دقائق
لاعب التنس الإسباني رافايل نادال

لاعب التنس الإسباني رافايل نادال

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أفاد المصنف الأول عالميا سابقا الإسباني رافايل نادال، الليلة الماضية، إن يرغب في المنافسة في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024.

وحصد نادال (37 عاما) 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى من بينها 14 لقبا في فرنسا المفتوحة.

وقال نادال في مقابلة إذاعية “لا أعرف ماهي البطولات التي سأشارك فيها لكنها… لن تكون كثيرة.”

وردا على سؤال حول بطولته المفضلة أضاف نادال “(فرنسا المفتوحة) ستكون أحد أهدافي…

“وأود أيضا المنافسة في الألعاب الأولمبية الصيفية وهذا لا يمكنني تأكيده الآن. لكنى أتمنى تحقيق ذلك وأعتقد أنني سأفعل.”

وانسحب نادال، الذي غاب عن معظم موسم 2023 بسبب الإصابة، من بطولة قطر المفتوحة أمس الأربعاء مؤجلا بذلك عودته للبطولات لعدم اكتمال تعافيه من إصابة في العضلات تعرض لها في برزبين الأسترالية الشهر الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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