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راونيتش يهزم نوري في كوينز بعد حصيلة قياسية من الإرسالات الساحقة

منذ 39 دقيقة
الكندي ميلوش راونيتش

الكندي ميلوش راونيتش

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أطلق الكندي ميلوش راونيتش 47 إرسالاً ساحقاً ليحقق رقماً قياسياً في مباراة تحسم على أساس الأفضل في ثلاث مجموعات بإحدى بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين، ويفوز 6-7 و6-3 و7-6 على البريطاني كاميرون نوري ليبلغ الدور الثاني في بطولة كوينز اليوم الاثنين.

وحطم راونيتش، الذي بلغ نهائي ويمبلدون 2016، الرقم القياسي السابق المسجل باسم إيفو كارلوفيتش في بطولة هاله عام 2015 بإرسالين ساحقين وسيلعب في الدور المقبل مع الفائز بين الأمريكي تيلور فريتز والياباني تارو دانييل على الملاعب العشبية.

وأنقذ راونيتش، الذي غاب عن موسم 2022 بسبب الإصابة ولم يشارك سوى في عدد قليل من المباريات العام الماضي، نقطة خسارة المباراة مرتين في الشوط الفاصل بالمجموعة الثالثة وقال إنه احتاج إلى كل ما لديه أمام نوري المصنف 39 عالميا.

وقال في تصريحات نقلها موقع اتحاد لاعبي التنس المحترفين “ربما كنت بحاجة إلى كل (إرسال ساحق) من هؤلاء.

“هذا الرقم القياسي الصغير، إنه شيء خاص، شيء مهم. أنا سعيد لأنني حققت الفوز أيضا ولأن شعور ربما اختلف أو ربما كنت سأشعر ببعض الاستياء إذا حصلت على هذا العدد من النقاط من الإرسالات الساحقة وخسرت المباراة”.

    المصدر :
  • رويترز

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