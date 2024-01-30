رايان قائد أستراليا يرد على الانتقادات: كرة القدم ليست سهلة

رفض مات رايان قائد منتخب أستراليا الانتقادات الموجهة للفريق في كأس آسيا لكرة القدم ووصفها بأنها “صخب خارجي”، بينما اعترف بأن الفريق يمكن أن يتحسن قبل مباراة دور الثمانية.

ولم يحظ فوز أستراليا 4-صفر على إندونيسيا، المصنفة 146 عالميا، إلا بإشادة طفيفة في وسائل الإعلام المحلية بينما ترى الجماهير أن الفريق يفتقر للاندفاع الهجومي.

وجاء الفوز بعد أن دافع المدرب جراهام أرنولد عن أداء فريقه بعد التعادل غير المقنع 1-1 مع أوزبكستان في دور المجموعات.

وقال رايان إن النتائج هي كل ما يهم.

وأضاف “يمكن أن يكون هناك الكثير من الصخب الخارجي وكل ذلك، كما تعلمون، يجب على الفريق أن يفعل هذا ويفعل ذلك. لكنك تعلم أن كرة القدم ليست سهلة… الجميع يدعي أنها تأتي من الخارج.

“عندما تكون هنا وأنت لاعب محترف وتواجه فريقا يحاول بذل كل ما في وسعه للفوز بالمباراة، فهذا ليس بالأمر السهل. كل الاحترام لإندونيسيا، لقد أعطوها فرصة جيدة”.

وستلعب أستراليا، بطلة 2015، مع الفائز من مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في دور الستة عشر التي ستقام اليوم الثلاثاء.

وتأمل أستراليا أن يكون المهاجم كريج جودوين جاهزا للمشاركة من البداية بعد مشاركته كبديل أمام إندونيسيا بعد مرور ساعة تقريبا من البداية إثر غيابه عن مباراة أوزبكستان بسبب شد في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال رايان “أشعر أنه لا يزال لدينا الكثير من التحسن وأعتقد أن هذه علامة جيدة للمضي قدما. نحن مجموعة متماسكة من اللاعبين ونعامل بعضنا البعض مثل الإخوة، وكأننا عائلة هنا”.

ولم تفز إندونيسيا على أستراليا منذ 43 عاما، ورغم المؤازرة الجماهيرية الكبيرة للمنتخب القادم من جنوب شرق آسيا، إلا أن فريق المدرب أرنولد نجح في التسجيل من الفرص التي سنحت له.7