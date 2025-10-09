الخميس 17 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 9 أكتوبر 2025 |
رحيل ميغيل أنخيل روسو... المدرّب الذي قاتل بالروح حتى صافرة النهاية

فقدت الساحة الكروية العالمية واحدًا من أكثر مدربيها شغفًا وهدوءًا، بعد وفاة الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو، مدرب بوكا جونيورز والنصر السعودي السابق، يوم الأربعاء، إثر معاناة طويلة مع مرض السرطان، عن عمرٍ ناهز 69 عامًا.

روسو، الذي ترك بصمته في كل فريق درّبه، عاد مؤخرًا إلى بوكا جونيورز ليقوده مجددًا إلى المجد، بعد أن حقق معه في مسيرته السابقة الدوري المحلي، كأس الرابطة، وكوبا ليبرتادوريس عام 2007، وهو اللقب الذي خلد اسمه في ذاكرة جماهير “البوكا”.

ولم تقتصر مسيرته على الأرجنتين، إذ خاض تجربة عربية مع نادي النصر السعودي في ديسمبر 2021، حيث قاده في 20 مباراة فاز في 15 منها، مثبتًا أنه مدرب يعرف طريق الانتصار أينما ذهب.

إلى جانب بوكا والنصر، تنقّل روسو بين كبار الأندية في الأرجنتين مثل فيليز سارسفيلد، راسينغ، سان لورينزو، روزاريو سنترال، وإستوديانتس، كما خاض تجارب خارجية مع أليانزا ليما في بيرو وسالامانكا الإسباني.

رحل روسو، لكن إرثه في الملاعب باقٍ…
رحل الرجل الذي درّب بعقله، وقاد بصدق قلبه، وترك خلفه سيرة تُروى بكل احترام.

    المصدر :
  • العربية

