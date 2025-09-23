رد بول لا يتعجل تحديد مصير سائقيه بعد الأداء القوي في باكو

احتفل ليام لاوسون ويوكي تسونودا بأفضل أرقامهما الشخصية في باكو يوم الأحد الماضي ولكن سيتعين على كل منهما انتظار الأخبار المتعلقة بمستقبلهما في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وكان سباق جائزة أذربيجان الكبرى الأول منذ روسيا في 2020 الذي يحصل فيه جميع سائقي فريقي العلامة التجارية لمشروبات الطاقة – رد بول ريسنج وريسنج بولز- على نقاط.

وفاز ماكس فرستابن بطل العالم أربع مرات بالسباق مع رد بول فيما احتل لاوسون سائق ريسنج بولز المركز الخامس، الأعلى في مسيرته بعد أن بدأ من المركز الثالث، الأعلى لسائق نيوزيلندي في فورمولا 1 منذ كريس أمون عام 1976.

وكان ذلك أفضل بمركز واحد عن تسونودا، الذي حقق أفضل مركز له من انتقاله من ريسنج بولز إلى رد بول هذا الموسم، وكان أيضا أعلى ترتيب له منذ موسمه الأول عام 2021 مع ألفا تاوري.

وجاء إسحاق حجار سائق ريسنج بولز، المرشح بقوة لجائزة أفضل سائق صاعد هذا العام، في المركز العاشر.

ويُعد فرستابن الوحيد المتأكد تماما من فريقه العام المقبل، بينما لا يتعجل فريق رد بول في تحديد زميله بعد سجل من الفشل في الانتقالات السابقة.

وتملك رد بول، العلامة التجارية لمشروبات الطاقة، الحق في وضع السائقين المتعاقدين معها في أي فريق تراه مناسبا أو تستبعدهم تماما.

وقال لوران ميكيس رئيس فريق رد بول، الذي يعرف السائقين الأربعة جيدا بعد ترقيته من ريسنج بولز في يوليو تموز الماضي ليحل محل كريستيان هورنر في رد بول، يوم الأحد الماضي “سائقونا مرتبطون بعقود معنا ونملك كافة الصلاحيات.

“لدينا المزيد من الوقت. لن ننتظر حتى (الجولة الأخيرة) في أبوظبي، لكن لدينا بالتأكيد بضعة سباقات أخرى”.