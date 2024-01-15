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رسالة بالعربي للمملكة العربية السعودية.. ماذا قال فينيسيوس نجم ريال مدريد؟

منذ 42 دقيقة
فينيسيوس جونيور لاعب نادي ريال مدريد

فينيسيوس جونيور لاعب نادي ريال مدريد

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أعرب فينيسيوس جونيور، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، عن شكره للمملكة العربية السعودية، بعد استضافتها لنهائي كأس السوبر الإسباني بين عملاقي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

وكان فينيسيوس ورفاقه قد حصدوا لقب المسابقة، بعد الفوز على غريمهم التقليدي برشلونة بأربعة أهداف لواحد، في المباراة النهائية، التي أقيمت على أرض ملعب “الأول بارك” في الرياض.

وسجّل اللاعب البرازيلي، البالغ من العمر 23 عامًا، هاتريك في شباك الفريق الكتالوني، ليرفع رصيده إلى 9 أهداف خلال الموسم الجاري 2024/2023.

وكتب فينيسيوس جونيور عبر حسابه على منصة إنستغرام، باللغة العربية: “لقد أمضيت أيامًا ممتعة في المملكة العربية السعودية، ونشعر بالامتنان لشغفهم بكرة القدم وريال مدريد، هاتريك للتاريخ، شكرًا لجميع الأطباء وأخصائي العلاج الطبيعي الذين ساعدوني في شفائي، شكرًا للسعودية”.

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