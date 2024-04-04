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رسمياً.. الرياض تستضيف البطولة الختامية لتنس السيدات 3 أعوام

منذ ساعة واحدة
رسمياً.. الرياض تستضيف البطولة الختامية لتنس السيدات 3 أعوام

رسمياً.. الرياض تستضيف البطولة الختامية لتنس السيدات 3 أعوام

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قال اتحاد لاعبات التنس المحترفات اليوم الخميس 4 نيسان/أبريل 2024، إن البطولة الختامية لموسم السيدات ستقام في العاصمة السعودية الرياض في الفترة من 2024 إلى 2026، لينهي شهورا من التكهنات ويفتح المجال للدولة الخليجية ولدخول هذه الرياضة.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل آل سعود وزير الرياضة السعودي “إن إقامة بطولة للسيدات بهذا الحجم والمكانة هي لحظة حاسمة للتنس في المملكة العربية السعودية. البطولة الختامية لموسم تنس السيدات تملك القدرة على الإلهام إلى ما هو أبعد من هذه الرياضة خاصة للفتيات والسيدات لدينا”.

    المصدر :
  • رويترز

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