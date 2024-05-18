رسمياً.. جاد الحاج من الحكمة إلى البحرين

أعلن رئيس نادي الحكمة راغب حداد، رحيل المدرب جاد الحاج عن النادي.

وكتب حداد عبر “إنستغرام”: “أود أن أشكر وأعرب عن امتناني لمدربنا الديناميكي جاد الحاج لقيادة فريق الحكمة هذا الموسم وتحقيق النتائج التي وصلنا إليها حتى الآن على الرغم من كلّ التحديات التي واجهها النادي. أتمنّى لك كل النجاح في مغامرتك الجديدة. سيبقى المدرب جاد معنا حتى نهاية هذا الموسم وبطولة “وصل” لتحقيق المزيد من الانتصارات والنجاحات. نادي الحكمة سيبقى منزلك أيّها المدرب”.

وكان رئيس لجنة المنتخبات في اتحاد كرة السلّة البحريني محمد العجمي قد أعلن أنّ مدرّب نادي الحكمة جاد الحاج وقّع على عقدٍ لتدريب المنتخب البحريني في كرة السلّة، وكان الحاج قد أعلن قبل أيام ن استقالته من تدريب المنتخب اللبناني أيضاً.

بطولة وصل

وأمس الجمعة، فاز فريق النادي الرياضي بيروت بفارق كبير على ضيفه فريق الحكمة بنتيجة 111-78 في المواجهة الحاسمة لبطولة لبنان لكرة السلة. ويضع هذا الانتصار القاطع بطل لبنان في موقع القوة بنتيجة 2-1 في سلسلة النهائي.

وكان تفوّقُ الرياضي على منافسه واضحاً طوال المباراة، حيث استحوذ على زمام المبادرة من الناحيتين الهجومية والدفاعية. وتألق لاعب الفريق هايك كأفضل مسجل بـ25 نقطة، بالاضافة إلى 8 متابعات و4 تمريرات حاسمة. أما من جانب الحكمة، فكان نيكولاس رازوفيتش أبرز مسجلي الفريق بـ15 نقطة.

وتشهد السلسلة النهائية تطورات مثيرة، اذ ستعود المواجهة إلى قاعة انطوان شويري في غزير مساء السبت (21:45)، على أن تجري المواجهة الخامسة مساء الاثنين المقبل بالتوقيت نفسه في المنارة.