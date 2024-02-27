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رغم الغيابات والإيقافات.. هيت يتغلب على كينجز

منذ 53 دقيقة
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حقق بام أديبايو فوزا في المواجهة مباشرة مع دومانتس سابونيس وكيفن لوف وهايوود هايسميث مجتمعين لحصد 34 نقطة من مقاعد البدلاء المبتلى بالغيابات، ليتغلب ميامي هيت المنقوص على مضيفه سكرامنتو كينجز 121-110 في مباراة بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أقيمت الليلة الماضية.

وفي ظل غياب جيمي باتلر، سجل أديبايو 28 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة وأرسل سبع تمريرات حاسمة ليكون أفضل المسجلين في هيت الذي فاز بمباراته الرابعة على التوالي.

ولم يشارك باتلر وزميله الصربي نيكولا يوفيتش أمام سكرامنتو لإيقافهما مباراة واحدة لمشاركتهما في شجار خلال الفوز يوم الجمعة الماضي على ملعب نيو أورليانز بيليكانز.

وبدأ توماس براينت إيقافا لمدة ثلاث مباريات في سكرامنتو.

وخاض هيت المباراة أيضا بدون تايلر هيرو وتيري روزير بسبب إصابة في الركبة.

واللعب بدون خمسة لاعبين لم يؤثر على هيت الذي اعتمد على بدلاء أكفاء مقارنة بسكرامنتو، بينما سجل لوف 19 نقطة وأضاف هايسميث 15 نقطة‭ ‬للفريق الزائر.

وفي باقي مباريات الأمس، خسر إنديانا بيسرز على أرضه أمام تورونتو رابتورز 130-122 فيما تغلب نيويورك نيكس بفارق نقطتين 113-11 على ضيفه ديترويت بيستونز. وفاز بروكلين نيتس على مضيفه ممفيس جريزليز 111-86.

    المصدر :
  • رويترز

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