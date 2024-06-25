رغم خروجه من اليورو.. مودريتش صاحب أفضل لقطة في المباراة الأخيرة

شهدت مباراة كرواتيا أمام إيطاليا في الجولة الثالثة من دور المجوعات من يورو 2024 لقطة فريدة من نوعها كان بطلها لوكا مودريتش نجم الكروات.

وحصل المنتخب الكرواتي على ركلة جزاء في الدقيقة 54 بعد لمسة يد على لاعب إيطاليا، إنبرى لها مودريتش لكن دوناروما تصدى لها ببراعة.

ولكن في الدقيقة 55 تمكن المنتخب الكرواتي من تسجيل هدف التقدم بعد كرة طولية حولها لاعب إيطاليا بتسديدة أبعدها دوناروما ثم تابعها مودريتش في الشباك.

وبدى مورديتش متأثراً بعد الهدف كون جاء مباشرة بعد إهداره ركلة الجزاء، حيث احتفل معه زملائه ودكة البدلاء بشكل مثير.