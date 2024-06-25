الثلاثاء 19 ذو الحجة 1445 ﻫ - 25 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رغم خروجه من اليورو.. مودريتش صاحب أفضل لقطة في المباراة الأخيرة

منذ 43 دقيقة
آخر تحديث: 25 - يونيو - 2024 11:27 صباحًا
لوكا مودريتش

لوكا مودريتش

A A A
طباعة المقال

شهدت مباراة كرواتيا أمام إيطاليا في الجولة الثالثة من دور المجوعات من يورو 2024 لقطة فريدة من نوعها كان بطلها لوكا مودريتش نجم الكروات.

وحصل المنتخب الكرواتي على ركلة جزاء في الدقيقة 54 بعد لمسة يد على لاعب إيطاليا، إنبرى لها مودريتش لكن دوناروما تصدى لها ببراعة.

ولكن في الدقيقة 55 تمكن المنتخب الكرواتي من تسجيل هدف التقدم بعد كرة طولية حولها لاعب إيطاليا بتسديدة أبعدها دوناروما ثم تابعها مودريتش في الشباك.

وبدى مورديتش متأثراً بعد الهدف كون جاء مباشرة بعد إهداره ركلة الجزاء، حيث احتفل معه زملائه ودكة البدلاء بشكل مثير.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من رياضة

بطولة يورو 2024
3 فرق ضمنت التأهل إلى دور الثمانية في اليورو
نوفاك ديوكوفيتش
ديوكوفيتش يستبعد مشاركته في ويمبلدون دون القدرة على المنافسة بقوة
من مباراة البرازيل وكوستاريكا
البرازيل تتعثر أمام كوستاريكا بتعادل دون أهداف في كأس كوبا أمريكا

الأكثر قراءة

مطار بيروت- ارشيف
كيف علقت الخارجية الأميركية على تخزين أسلحة في مطار بيروت؟
النائب محمد رعد
النائب محمد رعد: لا تمنوا بأنكم تقبلون العيش معنا فنحن الذين نصبر عليكم
جواز السفر الألماني
خبر سار للراغبين بالحصول على الجنسية الألمانية.. قانون جديد خلال أيام