رغم فوزه على إيفرتون.. أرسنال يخسر سباق الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر سيتي

ضاع فوز أرسنال 2-1 على إيفرتون سدى، لتتحطم آمال أصحاب الأرض في نيل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة منذ 20 عاما في اليوم الأخير من الموسم اليوم الأحد بعد فوز منافسه مانشستر سيتي 3-1 على وست هام يونايتد.

وبدأ فريق المدرب مايك أرتيتا اليوم في حاجة إلى الفوز مع ضرورة فشل مانشستر سيتي في التغلب على وست هام يونايتد ، وهو سيناريو لم يعتقد سوى القليل داخل استاد الإمارات أنه سيحدث.

وبدا أن الأمل ضاع عندما وضعت تسديدة إدريسا جاي، التي غيرت اتجاهها لتسكن الشباك اثر ركلة حرة، إيفرتون في المقدمة مع تقدم سيتي 2-صفر في ذات الوقت.

لكن تاكيهيرو تومياسو أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول في نفس الوقت تقريبا الذي قلص فيه وست هام الفارق مع سيتي إلى 2-1.

وسجل كاي هافرتز هدف الفوز لأرسنال قبل النهاية ما يعني أن الفريق انهى الموسم بستة انتصارات متتالية لكن كان لزاما عليه الاكتفاء بالمركز الثاني للموسم الثاني على التوالي بعد أن حسم سيتي لقبه الرابع على التوالي وهو رقم قياسي بتغلبه على وست هام 3-1.

ورفع أرسنال رصيده إلى 89 نقطة مقابل 91 لسيتي.

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