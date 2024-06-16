الأحد 10 ذو الحجة 1445 ﻫ - 16 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رقم قياسي جديد بالتصفيات الأولمبية الأمريكية للسباحة

منذ ساعة واحدة
السباحة

السباحة

A A A
طباعة المقال

بدأت غريتشين والش مسيرتها في التصفيات الأولمبية الأمريكية للسباحة بتسجيل رقم قياسي عالمي جديد في سباق 100 متر فراشة للسيدات لتبعث بذلك برسالة تحذير للمنافسات قبل أكثر قليلا من شهر من موعد انطلاق الدورة الأولمبية الصيفية في باريس.

وتفوقت والش مباشرة من البداية وبدت عليها آثار الدهشة عند وصول خط النهاية عندما اكتشفت أنها سجلت 55.18 ثانية بينما تلقت تشجيعا كبيرا من آلاف المعجبين.

وجاء هذا الانجاز في الدور قبل النهائي لتصفيات السباق وبه تفوقت والش على الرقم العالمي السابق المسجل باسم السويدية سارة سيوستروم في 2016 وهو 55.48 ثانية في أولمبياد ريو دي جانيرو الصيفي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

منتخب كرواتيا
مدرب كرواتيا "داليتش" يعتذر لجماهيره بعد الهزيمة المخيبة أمام إسبانيا
كأس بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم
ألبانيا تسجل أسرع هدف في بطولة أوروبا بعد 23 ثانية
بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم ستقام في ألمانيا
مدرب سلوفينيا: يجب أن نتحلى بالشجاعة في مباراتنا الافتتاحية ببطولة أوروبا

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم واسع على لبنان.. وهذا ما ينتظره!
تقرير اسرائيلي يكشف.. كيف ستكون تفاصيل الحرب الاسرائيلية على لبنان؟
عنصر من حزب الله
صور.. تعرف على الأسلحة النوعية التي أدخلها حزب الله في الحرب ضد إسرائيل