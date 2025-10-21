رقم قياسي لدوري السلة الأمريكي بوجود 135 لاعباً أجنبياً في افتتاحيته

لاعب فريق مينيسوتا تيمبروولفز نيكيل ألكسندر ووكر (9) يسدد الكرة ضد أوكلاهوما سيتي ثاندر خلال الشوط الثاني في المباراة الثالثة من نهائيات المؤتمر الغربي لنهائيات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين 2025. رويترز

قالت رابطة كرة السلة الأمريكية للمحترفين، اليوم الثلاثاء، إنها حققت رقما قياسيا بوجود 135 لاعبا أجنبيا يمثلون 43 دولة عبر ست قارات في تشكيلات فرقها في الأمسية الافتتاحية لموسم 2025-2026.

وهذه المرة 12 تواليا التي تضم فيها تشكيلات الفرق في الأمسية الافتتاحية للموسم ما لا يقل عن 100 لاعب أجنبي.

وسجلت الرابطة الرقم القياسي السابق في موسم 2023-2024 بوجود 125 لاعبا أجنبيا.

وللموسم 12 تواليا، لا تزال كندا الأقوى حضورا في تشكيلة الأمسية الافتتاحية للدوري برصيد 23 لاعبا، على رأسهم شاي جيلجوس ألكسندر، الذي قاد أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز باللقب في الموسم الماضي.

وتلتها فرنسا وأستراليا وألمانيا بواقع سبعة لاعبين لكل منها في تشكيلات الفرق في الأمسية الافتتاحية، تليها صربيا (6).

ويضم أتلانتا هوكس 10 لاعبين دوليين، وهو رقم قياسي، يليه بورتلاند تريل بليزرز وجولدن ستيت ووريورز بسبعة لاعبين أجانب لكل منهما.

وقالت الرابطة إن هناك 71 لاعبا أوروبيا، وهو رقم قياسي، في تشكيلات أمسية الافتتاح، بينهم يانيس أنتيتوكومبو (اليونان)، ونيكولا يوكيتش (صربيا)، ولوكا دونسيتش (سلوفينيا)، وفيكتور ويمبانيا (فرنسا).