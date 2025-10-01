الخميس 9 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 2 أكتوبر 2025 |
ركلة جزاء تقود موناكو للتعادل 2-2 مع مانشستر سيتي

منذ ساعة واحدة
لاعبو نادي موناكو

لاعبو نادي موناكو

انتزع موناكو التعادل 2-2 على أرضه أمام مانشستر سيتي اليوم الأربعاء إثر ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة نفذها إريك داير بعدما فشل الفريق الزائر في استغلال سيطرته على مجريات اللعب في مباراته الثانية في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخطف داير التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 90 بعد أن سجل إرلينج هالاند هدفين لسيتي في الشوط الأول، وأحرز جوردان تيزه الهدف الأول للفريق الفرنسي.

ورفع سيتي، الذي يدربه بيب جوارديولا والذي افتتح مشواره في البطولة بالفوز 2-صفر على نابولي، رصيده إلى أربع نقاط بينما يمتلك موناكو نقطة واحدة بعد هزيمته 4-1 أمام كلوب بروج في الجولة الأولى.

ويحل سيتي في مباراته المقبلة ضيفا على فياريال في 21 أكتوبر تشرين الأول، بينما يستضيف موناكو فريق توتنهام هوتسبير في اليوم التالي.

    المصدر :
  • رويترز

