ركلة جزاء متأخرة من صلاح تمنح ليفربول فوزاً صعباً في بيرنلي

منذ ساعة واحدة
لاعبو نادي ليفربول

ضمن ليفربول الحفاظ على بدايته المثالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز صعب 1-صفر على مضيفه بيرنلي اليوم الأحد، بعد ركلة جزاء أحرزها محمد صلاح في الوقت بدل الضائع.

ومع إجبار ألكسندر إيساك صاحب الرقم القياسي في التعاقدات البريطانية، على الانتظار حتى ظهوره الأول في تشكيلة الفريق بعد استبعاده من الرحلة إلى بيرنلي، عانى بطل الدوري من أجل اختراق دفاع مضيفه العنيد في الشوط الأول.

وبعد إعادة تنظيم صفوفه في الاستراحة، نجح الفريق الزائر من زيادة ضغطه في الشوط الثاني، وأطلق دومينيك سوبوسلاي تسديدة قوية تصدى لها مارتن دوبرافكا حارس مرمى بيرنلي بصعوبة.

وكان بيرنلي متمسكا بالحصول على نقطة مستحقة بسهولة، قبل أن تصطدم الكرى بذراع البديل حنبعل المجبري داخل منطقة الجزاء، ليضع صلاح الكرة في الشباك في الدقيقة 95، ويفطر قلوب جماهير صاحب الأرض.

وانفرد صلاح بفضل هذا الهدف بالمركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 188 هدفا متجاوزا أندي كول.

    المصدر :
  • رويترز

