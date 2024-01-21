ركلة جزاء من مكبورني تمنح شيفيلد تعادلا قبل النهاية أمام وست هام

سجل البديل أولي مكبورني لاعب شيفيلد يونايتد ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح الفريق المتذيل تعادلا مستحقا 2-2 على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع وست هام يونايتد صاحب المركز السادس اليوم الأحد في مباراة شهدت طرد لاعب من كل فريق قبل النهاية.

وجاء هدف مكبورني في الدقيقة 13 من الوقت بدل الضائع ليمنح فريقه المتعثر تعادلا مستحقا بعد عرض رائع.

ويملك النادي القادم من يوركشاير 10 نقاط من 21 مباراة ويتأخر بسبع نقاط عن منطقة الأمان، بينما يملك وست هام 35 نقطة ويبتعد بثماني نقاط عن المراكز الأربعة الأولى في الترتيب.

وبدأ الفريق المضيف المباراة بشكل رائع لكن الانهاء السيء للهجمات وجد ردا عقابيا عندما انقض مكسويل كورنيه من ساحل العاج وهو جناح وست هام على تسديدة داني إنجز التي غيرت اتجاهها وسدد الكرة في الشباك من أول لمسة في الدقيقة 28.

وفي أول مباراة له في الدوري منذ وصوله على سبيل الإعارة من فياريال في الخامس من يناير كانون الثاني الجاري، أعاد بن بريريتون دياز فريقه إلى المباراة قبل نهاية الشوط الأول مباشرة.

وبعد أن تصدى ألفونس أريولا حارس وست هام لضربة رأس من ويليام أوسولا ليهز اللاعب التشيلي الدولي المولود في إنجلترا الشباك بعد تهيئة الكرة لنفسه.

وبدا الفريق المضيف في طريقه للخسارة 16 في الدوري هذا الموسم عندما سجل جيمس وارد-براوس لاعب وست هام من ركلة جزاء في الدقيقة 79 بعد أن ارتكب جوستافو هامر خطأ ضد إنجز.

وبدا أن فرص شيفيلد في العودة في النتيجة قد انتهت عندما حصل البديل رايان بروستر على بطاقة حمراء مباشرة بسبب التحام قوي.

ومع ذلك، حملت المباراة تطورا آخر عندما حصل مدافع وست هام فلاديمير كوفال على الإنذار الثاني بسبب ما بدا أنه التحام غير ضار في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

ومن الركلة الحرة التالية لذلك، تعرض أريولا للإصابة أثناء ارتكابه خطأ ضد مكبورني داخل منطقة الجزاء وتقدم المهاجم ليسدد الكرة في مرمى الحارس البديل لوكاس فابيانسكي لينتزع نقطة مستحقة لفريقه.

وقال كريس وايلدر مدرب شيفيلد لشبكة تي.إن.تي التلفزيونية “أعتقد أننا كنا جيدين حقا. فريقي يتمتع بالشخصية والمرونة والقليل من الهشاشة.

“علينا سد الفجوة (مع من يتقدمون على الفريق في الترتيب) ولدينا بعض اللاعبين الجيدين”.

وأضاف “كان علينا أن نلعب بشكل مباشر لحسم النقاط (التي ضاعت منا) لكننا كنا في غاية التأثير اليوم… شعرت أننا سيطرنا على المباراة.