ركلة جزاء نميشا تمنح ليدز يونايتد بداية مظفرة بعد عودته للدوري الإنجليزي الممتاز

منحت ركلة جزاء متأخرة سجلها الوافد الجديد لوكاس نميشا ليدز يونايتد الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم فوزا صعبا بنتيجة 1-صفر على إيفرتون في أول مباراة له بعد العودة للأضواء اليوم الاثنين.

سيطر ليدز على الشوط الأول أمام جماهيره الصاخبة في ملعب إيلاند رود لكنه أهدر العديد من الفرص لتسجيل هدف التقدم.

من ناحية أخرى، لم يُسدد إيفرتون أي كرة سواء على المرمى أو خارجه في الشوط الأول.

ودفع الفريق الزائر باللاعب جاك جريليش الوافد الجديد ليتحسن الأداء بعد الاستراحة، لكن لمسة يد من جيمس تاركوفسكي منحت صاحب الضيافة ركلة جزاء قبل ست دقائق من النهاية.

وسجل نميشا، المنضم في صفقة انتقال مجاني قبل انطلاق الموسم، ركلة الجزاء بنجاح مانحا ليدز العائد إلى الدوري الممتاز بعد غياب عامين بداية مثالية للموسم.