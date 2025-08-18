الثلاثاء 24 صفر 1447 ﻫ - 19 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ركلة جزاء نميشا تمنح ليدز يونايتد بداية مظفرة بعد عودته للدوري الإنجليزي الممتاز

منذ 15 دقيقة
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

A A A
طباعة المقال

منحت ركلة جزاء متأخرة سجلها الوافد الجديد لوكاس نميشا ليدز يونايتد الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم فوزا صعبا بنتيجة 1-صفر على إيفرتون في أول مباراة له بعد العودة للأضواء اليوم الاثنين.

سيطر ليدز على الشوط الأول أمام جماهيره الصاخبة في ملعب إيلاند رود لكنه أهدر العديد من الفرص لتسجيل هدف التقدم.

من ناحية أخرى، لم يُسدد إيفرتون أي كرة سواء على المرمى أو خارجه في الشوط الأول.

ودفع الفريق الزائر باللاعب جاك جريليش الوافد الجديد ليتحسن الأداء بعد الاستراحة، لكن لمسة يد من جيمس تاركوفسكي منحت صاحب الضيافة ركلة جزاء قبل ست دقائق من النهاية.

وسجل نميشا، المنضم في صفقة انتقال مجاني قبل انطلاق الموسم، ركلة الجزاء بنجاح مانحا ليدز العائد إلى الدوري الممتاز بعد غياب عامين بداية مثالية للموسم.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

بروسيا دورتموند
هدف جيراسي يقود دورتموند للفوز على إيسن في كأس ألمانيا
الإسباني كارلوس ألكاراز
ألكاراز يفوز ببطولة سينسيناتي للتنس بعد انسحاب سينر في النهائي
ليونيل ميسي
ميسي يقود تشكيلة جديدة للأرجنتين لمواجهتي فنزويلا والإكوادور بتصفيات كأس العالم

الأكثر قراءة

المبعوث الأمريكي توم باراك
عرضٌ رئاسيٌّ لبرّاك... ما تفاصيله؟
المبعوث الأميركي توم باراك. رويترز
هذا ما قاله باراك عن بري
صواريخ إيرانية - تعبيرية
حرب إسرائيل وإيران
إيران: صواريخنا تصل واشنطن ونيويورك.. والقارة العجوز في مرمى نيراننا