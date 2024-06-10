ركلتا جزاء تقودان التشيك للفوز على مقدونيا الشمالية قبل انطلاق يورو 2024

حققت التشيك فوزا صعبا 2-1 على مقدونيا الشمالية بفضل ركلتي جزاء في الشوط الثاني في ختام استعدادها لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

وأجرى إيفان هاسيك مدرب منتخب التشيك تسعة تغييرات على تشكيلته الأساسية التي فازت 7-1 على مالطا يوم الجمعة الماضي، معتمدا على لاعبين من المتوقع أن يبدأوا خلال البطولة التي تقام في ألمانيا.

وافتتح المنتخب التشيكي التسجيل بعد مرور ساعة من بداية اللقاء من ركلة جزاء أحرزها باتريك شيك بعدما تعرض توماش سوتشيك لمخالفة داخل منطقة الجزاء.

وبعدها بخمس دقائق، أدرك إسنيك عليمي التعادل بضربة رأس مستغلا كرة ارتدت من القائم قبل أن يسجل أنتونين باراك هدف الفوز من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتستهل التشيك مشوارها في البطولة أمام البرتغال في 18 من الشهر الجاري قبل مواجهة جورجيا وتركيا.

وتفتقد التشيك جهود ميخال ساديليك الذي تعرض لإصابة في حادث مطلع الأسبوع الجاري.