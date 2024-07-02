روبليف يودع بطولة ويمبلدون من الدور الأول

ودع الروسي أندريه روبليف بطولة ويمبلدون للتنس من الدور الأول بخسارته 6-4 و5-7 و6-2 و7-6 أمام الأرجنتيني فرانسيسكو كوميسانا الذي كان يلعب لأول مرة في إحدى البطولات الأربع الكبرى.

ورغم افتقاره للخبرة، قدم كومسيانا أداء قويا منذ البداية وكسر إرسال منافسه ليتقدم 3-2 في المجموعة الأولى ومضي في طريقه للفوز بالمجموعة الأولى.

وبدا روبليف محبطا إذ صرخ مرارا وتكرارا واحتج موجها حديثه إلى فريق العمل الخاص به الموجود في المدرجات.

وكسر روبليف إرسال منافسه مبكرا في المجموعة الثانية معتمدا على لعب الكرة عكس حركة كومسيانا واستدراجه إلى تبادلات طويلة من الخط الخلفي يحسمها بضربات أمامية قوية ليحسم المجموعة الثانية بعدما أهدر عدة فرص.

لكن اللاعب الأرجنتيني، الذي سدد 21 إرسالا ساحقا طوال المباراة، تفوق في المجموعة الثالثة التي توقفت بسبب الأمطار وفاز بالمجموعة الرابعة ليقصي المصنف السادس في البطولة.