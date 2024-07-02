الثلاثاء 26 ذو الحجة 1445 ﻫ - 2 يوليو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روبليف يودع بطولة ويمبلدون من الدور الأول

منذ 5 دقائق
أندريه روبليف

أندريه روبليف

A A A
طباعة المقال

ودع الروسي أندريه روبليف بطولة ويمبلدون للتنس من الدور الأول بخسارته 6-4 و5-7 و6-2 و7-6 أمام الأرجنتيني فرانسيسكو كوميسانا الذي كان يلعب لأول مرة في إحدى البطولات الأربع الكبرى.

ورغم افتقاره للخبرة، قدم كومسيانا أداء قويا منذ البداية وكسر إرسال منافسه ليتقدم 3-2 في المجموعة الأولى ومضي في طريقه للفوز بالمجموعة الأولى.

وبدا روبليف محبطا إذ صرخ مرارا وتكرارا واحتج موجها حديثه إلى فريق العمل الخاص به الموجود في المدرجات.

وكسر روبليف إرسال منافسه مبكرا في المجموعة الثانية معتمدا على لعب الكرة عكس حركة كومسيانا واستدراجه إلى تبادلات طويلة من الخط الخلفي يحسمها بضربات أمامية قوية ليحسم المجموعة الثانية بعدما أهدر عدة فرص.

لكن اللاعب الأرجنتيني، الذي سدد 21 إرسالا ساحقا طوال المباراة، تفوق في المجموعة الثالثة التي توقفت بسبب الأمطار وفاز بالمجموعة الرابعة ليقصي المصنف السادس في البطولة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

نوفاك ديوكوفيتش
ديوكوفيتش يبلغ الدور الثاني في ويمبلدون للتنس
ولفرهامبتون يتعاقد مع المهاجم النرويجي ستراند لارسن من سيلتا فيجو
ماركيتا فوندروسوفا
خروج فوندروسوفا حاملة اللقب من الدور الأول ببطولة ويمبلدون

الأكثر قراءة

إصابات في الجيش الإسرائيلي
18 إصابة بصفوف الجيش الإسرائيلي بقصف مسيرة على الجولان
إسرائيل تتحضر للحرب على جنوب لبنان في هذا التاريخ.. صحيفة تكشف التفاصيل!
مؤسسة كهرباء لبنان
خبر سار للبنانيين يتعلق بساعات التغذية الكهربائية