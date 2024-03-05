"روبليف" يُطالب اتحاد التنس بتغيير القاعدة التي أدّت إلى استبعاده من بطولة دبي

طالب اللاعب “أندريه روبليف” اتحاد لاعبي التنس المحترفين، اليوم الثلاثاء 5 مارس/آذار 2024، بتغيير القاعدة التي أدت إلى استبعاده من بطولة دبي الأسبوع الحالي.

واستبعد الحكم الرئيسي اللاعب الروسي من مباراته أمام ألكسندر بوبليك في قبل نهائي بطولة دبي بعدما قال مسؤول يتحدث بالروسية إنه استخدم ألفاظا نابية خلال صراخه في وجه حكم الخط خلال المجموعة الثالثة من المباراة يوم الجمعة الماضي.

ونفى روبليف الاتهام وحث المسؤولين على مراجعة مقطع فيديو للحادث، وهو الطلب الذي تم رفضه.

وتقرر احتساب بوبليك فائزا بالمباراة بعد خسارة المجموعة الأولى وتقدم 6-7 و7-6 و6-5، رغم أنه قال إنه كان ليشعر بالسعادة إذا استمرت المباراة، لكنه خسر النهائي أمام الفرنسي أوجو أومبير.

لكن روبليف المصنف الخامس عالميا نجح في وقت لاحق في استئناف القرار وسيحتفظ بنقاط التصنيف والجوائز المالية التي حصل عليها، باستثناء غرامة قدرها 36400 دولار لانتهاك القواعد.

وفي منشور عبر حسابه على تطبيق إنستجرام، شكر روبليف لجنة الاستئناف لكنه قال إن القواعد بحاجة إلى إعادة نظر.

وقال اللاعب الروسي “أتمنى في المستقبل أن يقوم اتحاد لاعبي التنس المحترفين بإلقاء نظرة متعمقة على هذه القاعدة وإجراء تغييرات عليها، حتى لا يتمكن الحكم من فرض نتيجة المباراة دون وجود دليل واضح وعدم السماح للاعب بمراجعة الفيديو”.

وتواصلت رويترز مع اتحاد لاعبي التنس المحترفين للتعليق.

وأضاف روبليف “بينما أشعر بخيبة أمل لأنني لم أتمكن من إنهاء مباراتي قبل النهائي في دبي، إلا أنني ممتن لكل الدعم الذي تلقيته منكم في اليومين الماضيين، لقد تلقيت الكثير من الرسائل”.