روبين تغادر منصبها كرئيسة تنفيذية للاتحاد الدولي للسيارات

قال الاتحاد الدولي للسيارات الأربعاء إن ناتالي روبين ستغادر منصبها في الاتحاد المشرف على بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 بعد أن قضت 18 شهرا فقط كأول رئيسة تنفيذية.

وكانت روبين واحدة من كبار المديرات التنفيذيات في رياضة السيارات وقد أشاد الاتحاد الدولي للسيارات بوجودها باعتباره “لحظة تحولية” للمؤسسة التي يقودها الإماراتي محمد بن سُليم.

كما سلط بن سُليم الضوء على تعيين روبين كدليل على التزامه بالمساواة والتنوع بعد جدل حول تصريحات أدلى بها ذات مرة بشأن النساء “اللواتي يعتقدن أنهن أذكى من الرجال”.

وقال الاتحاد الدولي للسيارات إن روبين قررت البحث عن فرص في مكان آخر وستغادر بالاتفاق المتبادل في نهاية مايو أيار.

ونقل الاتحاد الدولي عن روبين “إن العمل في منصب الرئيسة التنفيذية للاتحاد الدولي للسيارات كان امتيازا هائلا وأنا ممتنة للإشراف على برنامج إعادة الهيكلة والإصلاح”.

وروبين هي رابع موظفة تشغل منصبا كبيرا تغادر الاتحاد الدولي للسيارات منذ ديسمبر كانون الأول.

وقد غادر المدير الرياضي ستيف نيلسن وتيم جوس المدير الفني وديبورا ماير رئيسة اللجنة النسائية.