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رودريجيز يقود كولومبيا للفوز 2-1 على باراغواي في كوبا أمريكا

منذ 35 دقيقة
من مباراة باراغواي وكولومبيا

من مباراة باراغواي وكولومبيا

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‬صنع جيمس رودريجيز هدفين ليقود كولومبيا للفوز 2-1 على باراغواي في مستهل مشاركتهما بالمجموعة الرابعة بكأس كوبا أمريكا لكرة القدم ليقدم بطل 2001 أوراق اعتماده مرشحا للفوز باللقب.

وهيمنت كولومبيا على الكرة في الشوط الأول وتقدمت في الدقيقة 32 بضربة رأس لعبها دانييل مونيوز مستغلا عرضية لعبها رودريجيز.

وصنع القائد رودريجيز الهدف الثاني بعد عشر دقائق عندما لعب ركلة حرة خطيرة حولها جيفرسون ليرما بضربة رأس إلى داخل الشباك.

وقلصت باراغواي الفارق في الشوط الثاني بهدف سجله خوليو انسيسو مهاجم برايتون آند هوف ألبيون، لكن منتخب بلاده لم يتمكن من التعادل في ظل الالتزام الدفاعي للاعبي كولومبيا التي لا تعرف الخسارة في آخر 24 مباراة.

    المصدر :
  • رويترز

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