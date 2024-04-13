"رودري هيرنانديز" يتوج بلقب أفضل لاعب خط الوسط في الدوري الإنكليزي

رودري سجل 8 أهداف هذا الموسم وصنع 12 هدفا في 41 مباراة مع مانشستر سيتي

أختير اللاعب الإسباني رودري هيرنانديز، نجم فريق مانشستر سيتي، كأفضل لاعب في خط الوسط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وأصبح رودري (27 عاما) لاعب خط وسط متكامل هذا الموسم وكان فعالا على طرفي الملعب، حيث سجل 8 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة هذا الموسم.

وكشفت شبكة “سكواكا” للإحصائيات الرياضية، أن النجم الإسباني تربع على عرش أفضل اللاعبين في المركز رقم “6” متفوقا على كل من:

باسكال غروس لاعب برايتون.

أليسكيز ماك أليستر لاعب ليفربول.

جورجينيو لاعب أرسنال.

إيف بيسوما لاعب توتنهام.

كما فرض نفسه أفضل لاعب رقم “8” في الدوري الممتاز متقدما على كل من:

ماك أليستر.

جيمس ماديسون لاعب توتنهام.

برونو غيمارايش لاعب نيوكاسل.

روس باركلي لاعب لوتون تاون.

في المقابل، تراجع الدولي الإسباني إلى المركز الخامس لأفضل اللاعبين في المركز رقم “10”، بينما حصل زميله في مانشستر سيتي فيل فودين على لقب الأفضل متقدما على:

كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي.

مارتن أوديغارد لاعب أرسنال.

إيبيريشي إيز لاعب كريستال بالاس.

وشارك رودري في 47 مباراة للنادي والمنتخب هذا الموسم، وفضّل المدرب الإسباني بيب غوارديولا إراحته في مواجهة لوتون تاون اليوم في الجولة الـ33 من البريميرليغ.

وعلّق المدرب بيب غوارديولا على ذلك: “بالنظر إلى مبارياتنا ستدرك مدى أهمية رودري وخاصة الجودة التي يقدمها، ولدي شعور بأن المباريات التي عانى خلالها من الإرهاق أمام كريستال بالاس وريال مدريد، كان مستواه أفضل في الشوط الثاني، حيث ركض بصورة أكبر وتمتع بدقة أكبر”.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 70 نقطة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة عن كل من ليفربول، الوصيف، وأرسنال، المتصدر.