رودري يغيب عن منتخب إسبانيا في تصفيات كأس العالم بسبب الإصابة

قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم الاثنين إن لاعب الوسط رودري سيغيب عن مباراتي المنتخب في تصفيات كأس العالم أمام جورجيا وبلغاريا بسبب الإصابة.

واضطر لاعب وسط مانشستر سيتي، الذي عاد للعب في مايو\أيار الماضي بعد غيابه لثمانية أشهر بسبب إصابة خطيرة في الركبة، لمغادرة الملعب بعد إصابته في الشوط الأول في فوزه فريقه 1-صفر على مضيفه برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الأحد.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان “القرار جاء بناء على التقارير الطبية التي قدمها ناديه إلى الطاقم الطبي في الاتحاد”.

وصرح بيب جوارديولا مدرب سيتي في الأسبوع الماضي أن رودري، الفائز بجائزة الكرة الذهبية العام الماضي، لا يستطيع خوض ثلاث مباريات في الأسبوع، لأن ركبته تحتاج إلى عام كامل للتعافي التام.

وفازت إسبانيا في كلتا مباراتيها ضمن المجموعة الخامسة من تصفيات كأس العالم الشهر الماضي، وتستضيف جورجيا يوم السبت ثم بلغاريا في 14 أكتوبر تشرين الأول.