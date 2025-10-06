الأثنين 14 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 6 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رودري يغيب عن منتخب إسبانيا في تصفيات كأس العالم بسبب الإصابة

منذ 41 دقيقة
لاعب المنتخب الإسباني رودري هيرنانديز

لاعب المنتخب الإسباني رودري هيرنانديز

A A A
طباعة المقال

قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم الاثنين إن لاعب الوسط رودري سيغيب عن مباراتي المنتخب في تصفيات كأس العالم أمام جورجيا وبلغاريا بسبب الإصابة.

واضطر لاعب وسط مانشستر سيتي، الذي عاد للعب في مايو\أيار الماضي بعد غيابه لثمانية أشهر بسبب إصابة خطيرة في الركبة، لمغادرة الملعب بعد إصابته في الشوط الأول في فوزه فريقه 1-صفر على مضيفه برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الأحد.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان “القرار جاء بناء على التقارير الطبية التي قدمها ناديه إلى الطاقم الطبي في الاتحاد”.

وصرح بيب جوارديولا مدرب سيتي في الأسبوع الماضي أن رودري، الفائز بجائزة الكرة الذهبية العام الماضي، لا يستطيع خوض ثلاث مباريات في الأسبوع، لأن ركبته تحتاج إلى عام كامل للتعافي التام.

وفازت إسبانيا في كلتا مباراتيها ضمن المجموعة الخامسة من تصفيات كأس العالم الشهر الماضي، وتستضيف جورجيا يوم السبت ثم بلغاريا في 14 أكتوبر تشرين الأول.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

نيك فولتماده
إصابة مهاجم نيوكاسل نيك فولتماده بالإنفلونزا تؤجّل انضمامه إلى المنتخب الألماني
نيك فولتماده
بسبب المرض.. فولتماده لاعب نيوكاسل ينضم إلى تشكيلة ألمانيا متأخرا
المنتخب السعودي للشباب
السعودية ومصر تغادران كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا بعد التعادل والهزيمة

الأكثر قراءة

طقس لبنان
تحضروا لمنخفض جوي قادم من تركيا في هذا التاريخ!
الفنان فضل شاكر
الفنان فضل شاكر يسلّم نفسه للجيش اللبناني
عناصر من الجيش اللبناني
تقرير هام ومرتقب للجيش عن سلاح حزب الله.. هل سيطال شمال الليطاني أيضاً!؟