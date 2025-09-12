روديجر لاعب ريال مدريد يعاني من إصابة في الفخذ

أعلن نادي ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة أن مدافعه أنطونيو روديجر تعرض لإصابة في فخذه اليسرى.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن روديجر، الذي بدأ أساسيا في مباراتي ألمانيا بتصفيات كأس العالم هذا الشهر، لم ينضم إلى قائمة ريال مدريد لمباراة الغد في الدوري الإسباني أمام ريال سوسيداد.

وقال ريال مدريد في بيان “بعد الفحوصات التي أجريت لتوني روديجر من قبل الإدارة الطبية لريال مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلة المستقيمة بالفخذ اليسرى”.

ولم يكشف ريال مدريد عن المدة التي سيغيبها روديجر عن الملاعب.

وخضع روديجر (32 عاما) لجراحة في الركبة في أبريل نيسان الماضي لعلاج تمزق جزئي في غضروف المفصل الخارجي. وعاد اللاعب السابق لروما وتشيلسي إلى الملاعب في يونيو حزيران خلال كأس العالم للأندية.