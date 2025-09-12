الجمعة 20 ربيع الأول 1447 ﻫ - 12 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روديجر لاعب ريال مدريد يعاني من إصابة في الفخذ

منذ ساعة واحدة
أنطونيو روديجر

أنطونيو روديجر

A A A
طباعة المقال

أعلن نادي ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة أن مدافعه أنطونيو روديجر تعرض لإصابة في فخذه اليسرى.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن روديجر، الذي بدأ أساسيا في مباراتي ألمانيا بتصفيات كأس العالم هذا الشهر، لم ينضم إلى قائمة ريال مدريد لمباراة الغد في الدوري الإسباني أمام ريال سوسيداد.

وقال ريال مدريد في بيان “بعد الفحوصات التي أجريت لتوني روديجر من قبل الإدارة الطبية لريال مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلة المستقيمة بالفخذ اليسرى”.

ولم يكشف ريال مدريد عن المدة التي سيغيبها روديجر عن الملاعب.

وخضع روديجر (32 عاما) لجراحة في الركبة في أبريل نيسان الماضي لعلاج تمزق جزئي في غضروف المفصل الخارجي. وعاد اللاعب السابق لروما وتشيلسي إلى الملاعب في يونيو حزيران خلال كأس العالم للأندية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

المدافع النيجيري أولا أينا
أينا مدافع فورست يغيب أثناء مشاركته مع نيجيريا.. والسبب؟
هانز فليك
فليك سيقود المباراة الافتتاحية لبرشلونة بدوري الأبطال هذا الموسم بعد إلغاء ايقافه
جود بيلينغهام
ألونسو متفائل بعودة بلينغهام مع سعي ريال مدريد للحفاظ على بدايته المثالية

الأكثر قراءة

الداخلية السورية تعتقل خلية لحزب الله بريف دمشق
خططت لعمليات بسوريا.. الداخلية السورية تعتقل خلية لحزب الله بريف دمشق
أفيخاي أدرعي
فيديو.. رسالة من أدرعي لـ3 من إعلاميي حزب الله!
عناصر قوى الأمن في سوريا
الأمن السوري "خط أحمر".. لن نتهاون مع تصرفات "حزب الله"