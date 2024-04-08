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روديغر: بلينغهام يملك شخصية قيادية بالفعل في غرفة ملابس ريال مدريد

منذ 44 دقيقة
أنطونيو روديغر

أنطونيو روديغر

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قال أنطونيو روديغر مدافع ريال مدريد إنه منبهر ومتفاجئ بالتأثير الذي أحدثه لاعب الوسط الإنجليزي جود بلينجهام على الفريق في سن 20 عاما فقط بعد انضمامه من بروسيا دورتموند في يونيو حزيران الماضي.

وأشاد المدافع الألماني (31 عاما) بصفات بلينجهام القيادية والتي أحدثت تأثيرا بالفعل داخل غرفة ملابس ريال مدريد.

وقال روديجر في مؤتمر صحفي قبل مواجهة مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء “لقد فوجئت لأنني لم أكن أعرفه جيدا، لكن يا إلهي! إنه يتمتع بشخصية عظيمة يلمسها الجميع في غرفة الملابس. إنه لاعب جيد جدا.

“إذا تحدثت إلى (بلينجهام) ستشعر بأنه مر بكل شيء بالفعل رغم أنه يبلغ من العمر 20 عاما فقط، لم أعد متفاجئا بعد الآن.

“سيصبح قائدا. يتحلى بالنضوج والاحترافية الشديدة في كل ما يفعله. نتمنى أن تبتعد عنه الإصابات”.

وبلينجهام، الذي انضم مقابل 103 ملايين يورو (111.50 مليون دولار)، جعل الانتقال من دورتموند إلى ريال مدريد يبدو سهلا بشكل مبالغ فيه، ويتقاسم حاليا صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 16 هدفا، بالتساوي مع أرتيم دوفبيك لاعب جيرونا وأنتي بودمير لاعب أوساسونا.

كما أشاد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بالمعجزة الإنجليزية الذي أصبح من اللاعبين المفضلين للجماهير في إسبانيا.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين “(بلينجهام) لاعب عظيم يجيد التحرك في منطقة الجزاء في الوقت المناسب.

“إنه قوي جدا بدنيا وقادر على تغطية مساحة كبيرة في الملعب والمساهمة كثيرا في الدفاع. يخلق المساحات والفرص لنا”.

    المصدر :
  • رويترز

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