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"روفانبيرا" ينتزع الصدارة من ميكلسن في رالي بولندا

منذ ساعة واحدة
سباقات فورمولا 1 للسيارات

سباقات فورمولا 1 للسيارات

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تصدر كاله روفانبيرا سائق تويوتا الترتيب العام في رالي بولندا اليوم السبت متفوقا بفارق 9.4 ثانية على أندرياس ميكلسن سائق هيونداي الذي تصدر بعد اليوم الأول.

وبعد المرحلة الأولى التي أقيمت اليوم، احتفظ ميكلسن بصدارة الترتيب العام بفارق 0.5 ثانية على روفانبيرا لكن السائق الفنلندي تخطاه في منافسة ثلاثية قوية شملت البريطاني إلفين إيفانز.

وقال روفانبيرا “بذلت قصارى جهدي طوال اليوم.

“للأسف، لم نكن بالسرعة الكافية في بداية الرالي… أعتقد أن المنافسة غدا ستكون أقوى”.

وحقق بطل العالم مرتين ستة انتصارات في سبع مراحل أقيمت اليوم السبت.

    المصدر :
  • رويترز

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