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رومانيا وسلوفاكيا يحجزان مكانهما في دور الـ16 بعد تعادل مثير في أوروبا 2024

منذ 6 دقائق
يورو 2024 - سلوفاكيا ضد رومانيا - رويترز

يورو 2024 - سلوفاكيا ضد رومانيا - رويترز

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كان التعادل 1-1 بين سلوفاكيا ورومانيا اليوم الأربعاء كافيا ليتأهلا إلى دور الستة عشر من بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 عن المجموعة الخامسة، إذ تصدرت رومانيا ترتيب فرق المجموعة وصعدت سلوفاكيا ضمن أفضل الفرق أصحاب المركز الثالث.

وكانت حسابات التأهل عن المجموعة معقدة إذ تساوت كل فرقها قبل بداية الجولة الأخيرة برصيد ثلاث نقاط، ورغم أن التعادل كان كافيا لتأهل الفريقين إلا أن المباراة شهدت العديد من الفرص.

وسجل الفريقان هدفي المباراة في الشوط الأول، بعدما وضع أوندري دودا سلوفاكيا في المقدمة بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من يوراج كوكا، قبل أن تتعادل رومانيا من ركلة جزاء نفذها رازفان مارين، ورغم ضغط الفريقين القوي بحثا عن الفوز إلا أنهما لم يتمكنا من التسجيل.

وتساوت جميع فرق المجموعة برصيد أربع نقاط بعد الجولة الأخيرة، إثر تعادل بلجيكا سلبيا مع أوكرانيا، لكن رومانيا تصدرت بفضل عدد الأهداف المسجلة الذي كان أفضل من بلجيكا التي احتلت المركز الثاني، فيما جاءت سلوفاكيا في المركز الثالث بفارق الأهداف.

وتذيلت أوكرانيا ترتيب فرق المجموعة بسبب أقل فارق أهداف بين فريق المجموعة لتودع المسابقة.

وتواجه رومانيا إما سلوفينيا أو هولندا في دور الستة عشر.

    المصدر :
  • رويترز

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