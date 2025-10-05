روما يتصدر الدوري الإيطالي بفوزه 2-1 على فيورنتينا

تأخر روما في النتيجة مبكرا، لكنه انتفض ليفوز 2-1 على مضيفه فيورنتينا اليوم الأحد، ليتصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم مؤقتا، بينما لا يزال صاحب الأرض يبحث عن أول فوز له في الدوري هذا الموسم.

وتقدم فيورنتينا في الدقيقة 14 عبر تسديدة قوية من مويزي كين من خارج منطقة الجزاء. لكن تقدم صاحب الأرض لم يدم سوى ثماني دقائق، إذ أدرك ماتياس سولي التعادل.

ومنح برايان كريستانتي التقدم لروما بضربة رأس في الدقيقة 30.

وكاد فيورنتينا أن يتعادل مرتين، لكن كلتا التسديدتين اصطدمتا بالقائم، كما أهدر فرصة خطيرة أخرى لإدراك التعادل.

أما روما، فيمكنه الآن الشعور بالراحة ومتابعة محاولات أقرب منافسيه للحاق به في صدارة الترتيب.

ورفع روما رصيده إلى 15 نقطة، متقدما بفارق ثلاث نقاط على كل من ميلان، الذي يحل ضيفا على يوفنتوس في وقت لاحق اليوم، ونابولي، الذي يستضيف جنوة، وإنتر الذي فاز 4-1 على كريمونيزي أمس السبت.

ويأتي فيورنتينا في المركز 17 وله ثلاث نقاط من ست مباريات.