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روما يتعثر في مطاردة المربع الذهبي بتعادل سلبي مع ليتشي

منذ 3 دقائق
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واجه روما كبوة في صراعه من أجل اللحاق بالمربع الذهبي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم وتعادل سلبياً مع ليتشي، اليوم الاثنين.

ورفع روما رصيده إلى 52 نقطة في المركز الخامس بفارق خمس نقاط خلف بولونيا صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، كما رفع ليتشي رصيده إلى 29 نقطة في المركز 13.

واتيحت أمام ليتشي فرص في الشوط الأول لكنه عانى من الإحباط في ظل تألق ميلي سفيلار حارس مرمى روما.

وواصل الفريقان صناعة الفرص خلال الشوط الثاني، وسدد باتريك دورجو لاعب ليتشي كرة من مسافة قريبة بعد مرور ساعة من بداية المباراة لكنها مرت فوق العارضة.

كما تألق فلاديميرو فالكوني حارس ليتشي بشكل كبير في التصدي لكرة من حسام عوار لاعب روما.

وكاد ريمي أودين أن يحسم المباراة لليتشي في الوقت المحتسب بدل الضائع بكرة قوية من مسافة بعيدة لكنها مرت بعيدا عن المرمى.

    المصدر :
  • رويترز

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