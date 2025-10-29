الأربعاء 7 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 29 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روما يصمد أمام صحوة بارما المتأخرة ليتقاسم الصدارة مع نابولي

منذ 36 ثانية
نابولي الدوري الإيطالي

نابولي الدوري الإيطالي

A A A
طباعة المقال

سجل ماريو إيرموسو وأرتيم دوفبيك هدفين ليقودا روما للفوز 2-1 على ضيفه بارما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء، ليظل فريق المدرب جان بييرو جاسبريني متساويا في النقاط مع نابولي المتصدر.

ويملك روما ونابولي 21 نقطة لكل منهما بعد تسع جولات. ويحتل بارما المركز الخامس عشر بسبع نقاط.

اعتقد روما أنه تقدم بهدف عن طريق ماتياس سولي قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل بعد أن تبين أن أحد زملائه أعاق مجال رؤية حارس مرمى بارما زيون سوزوكي.

وبدلا من ذلك، انتظر روما حتى الدقيقة 63 لاختراق دفاع المنافس حيث ارتقى إيرموسو دون أي رقابة ليحول الكرة برأسه في المرمى من ركلة ركنية ويمنح فريقه التقدم.

وضاعف دوفبيك تقدم روما قبل تسع دقائق من نهاية المباراة، بعد أن تلقى كرة مرتدة من الحارس ليرسلها بقوة في الشباك.

وأضاف بارما إثارة على اللقاء قبل النهاية عندما قلص أليساندرو سيركاتي الفارق في الدقيقة 86، لكن الضيوف لم يملكوا الوقت الكافي لتسجيل هدف التعادل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

فالنتين فاشيرو يحتفل بالكأس بعد فوزه في المباراة النهائية ضد الفرنسي آرثر ريندركنيش. رويترز
فاشيرو يكرر فوزه على قريبه ريندركنيش ببطولة باريس للأساتذة
فينيسيوس جونيور
فينيسيوس يعتذر عن غضبه خلال فوز ريال مدريد على برشلونة في قمة إسبانيا
كيفن دي بروين
دي بروين يخضع لجراحة ناجحة بعد إصابة في الفخذ

الأكثر قراءة

مدرسة -تعبيرية
توضيح من وزارة التربية حول حادثة مدرسة رفيق الحريري في عرمون
شركة (طيران عدن)
شركة طيران جديدة باليمن تطلق أولى رحلاتها إلى القاهرة
الدردشة مع روبوتات الذكاء الاصطناعي باتت تأخذ حيزاً كبيراً من حياة البشر
دراسة صادمة تحذر.. هكذا يقع البشر بفخ روبوتات الذكاء الاصطناعي!