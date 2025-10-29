روما يصمد أمام صحوة بارما المتأخرة ليتقاسم الصدارة مع نابولي

سجل ماريو إيرموسو وأرتيم دوفبيك هدفين ليقودا روما للفوز 2-1 على ضيفه بارما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء، ليظل فريق المدرب جان بييرو جاسبريني متساويا في النقاط مع نابولي المتصدر.

ويملك روما ونابولي 21 نقطة لكل منهما بعد تسع جولات. ويحتل بارما المركز الخامس عشر بسبع نقاط.

اعتقد روما أنه تقدم بهدف عن طريق ماتياس سولي قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل بعد أن تبين أن أحد زملائه أعاق مجال رؤية حارس مرمى بارما زيون سوزوكي.

وبدلا من ذلك، انتظر روما حتى الدقيقة 63 لاختراق دفاع المنافس حيث ارتقى إيرموسو دون أي رقابة ليحول الكرة برأسه في المرمى من ركلة ركنية ويمنح فريقه التقدم.

وضاعف دوفبيك تقدم روما قبل تسع دقائق من نهاية المباراة، بعد أن تلقى كرة مرتدة من الحارس ليرسلها بقوة في الشباك.

وأضاف بارما إثارة على اللقاء قبل النهاية عندما قلص أليساندرو سيركاتي الفارق في الدقيقة 86، لكن الضيوف لم يملكوا الوقت الكافي لتسجيل هدف التعادل.