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روما يلحق بركب المتأهلين لدور 16 بالدوري الأوروبي

منذ 52 دقيقة
لاعبو نادي روما

لاعبو نادي روما (رويترز)

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انضم روماوسبورتنج لشبونة وسبارتا براج وأولمبيك مرسيليا إلى ركب المتأهلين دور الستة عشر بالدوري الأوروبي لكرة القدم (الخميس 22-2-2024).

وتفوق روما على ضيفه فينوورد الهولندي 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 والذي ساد أيضا في لقاء الذهاب.

وافتتح سانتياجو خيمينيز لاعب الفريق الهولندي التسجيل في الدقيقة الخامسة بتسديدة غيرت اتجاهها من مسافة قريبة قبل أن يدرك لورينتسو بليجريني قائد روما التعادل في الدقيقة 15 من تسديدة رائعة من حدود منطقة الجزاء.

وتصدى ميلي سفيلار حارس مرمى ميلان لاثنتين من ركلات الترجيح سددهما ديفيد هانكو وعلي رضا جهانبخش ليقود فريقه إلى دور الستة عشر.

وعوض سبارتا براج خسارته 3-2 ذهابا أمام غلطة سراي ليهزم العملاق التركي 4-1 ويتقدم إلى دور الستة عشر بنتيجة 6-4 في مجموع اللقاءين.

وسجل بطل التشيك ثلاثة أهداف بعد طرد كان أيهان لاعب الفريق التركي في الدقيقة 68.

وتقدم سبورتنج لشبونة إلى الدور ذاته بفوزه 4-2 على يانج بويز في مجموع اللقاءين بعدما سجل الفريق السويسري هدفا في الدقائق الأخيرة ليتعادل 1-1 في لقاء الإياب.

وقلب أولمبيك مرسيليا تأخره بهدف ليهزم شاختار دونيتسك الأوكراني 3-1 بعدما تعادل الفريقان 2-2 في مباراة الذهاب.

وأصبح بيير إيمريك أوباميانج الهداف التاريخي للمسابقة برصيد 31 هدفا بعدما هز الشباك لصالح الفريق الفرنسي في الدقيقة 23.

وكان ميلان قد حسم مقعدا في دور الستة عشر رغم خسارته إيابا 3-2 أمام ستاد رين الذي لم تكفه ثلاثية بنجامين بوريجو ليفوز الفريق الإيطالي بنتيجة 5-3 في مجموع المواجهتين اليوم الخميس.

وفي وقت سابق اليوم، تأهل قرة باغ الأذربيجاني وبنفيكا البرتغالي وفرايبورج الألماني إلى الدور ذاته

    المصدر :
  • رويترز

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