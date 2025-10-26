روما يهزم ساسولو ويلحق بنابولي في صدارة الدوري الإيطالي

سجل باولو ديبالا هدفا مبكرا قاد به روما إلى الفوز 1-صفر على مضيفه ساسولو اليوم الأحد واللحاق بنابولي في صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

واستغل روما تمريرة خاطئة في الدقيقة 16 ليشن هجمة سريعة انتهت بتسديدة من برايان كريستانتي تصدى لها حارس ساسولو أريانيت موريتش ببراعة، لكن الكرة ارتدت إلى ديبالا الذي تابعها بتسديدة في الشباك مسجلا هدفه الأول هذا الموسم.

وبدت المباراة بعدها متكافئة، واقترب لورينسو بليجريني من مضاعفة التقدم للضيوف عندما سدد كرة اصطدمت بالقائم بعد مرور أكثر من ساعة من اللعب بقليل.

وعزز ساسولو محاولاته بحثا عن التعادل، لكن روما فرض سيطرته تدريجيا في الفترة الأخيرة من المباراة، وكان قريبا من مضاعفة تقدمه أكثر من اقتراب أصحاب الأرض من التعادل، لكن كل المحاولات لم تسفر عن جديد.

ورفع روما الذي يدربه جان بييرو جاسبريني رصيده إلى 18 نقطة متقاسما الصدارة مع نابولي الذي حقق فوزا ثمينا 3-1 على إنتر ميلان أمس السبت. بينما تجمد رصيد ساسولو عند عشر نقاط في المركز 12.