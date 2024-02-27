رونالدو ينتظر العقوبة بعد إثارته انتقادات واسعة.. فما هي؟

يواجه كريستيانو رونالدو عقوبة الإيقاف والغرامة على خلفية سلوكه الذي أثار جدلا في مباراة فريقه النصر أمام الشباب.

وقال الرئيس السابق للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أيمن الرفاعي، إن كريستيانو رونالدو يواجه عقوبة الإيقاف مباراتين مع غرامة تبلغ 20 ألف ريال بسبب سلوكه في مباراة فريقه النصر أمام الشباب.

وأوضح الرفاعي أنه: لا يمكن الاعتماد على اللقطات التي تصدر من الجماهير، بل من الناقل الرسمي، ولجنة الانضباط ستطلب فيديو المباراة من الناقل.

وأضاف: حال تمت إدانة اللاعب وفقا لتقرير وإفادة الحكم سيتم إيقافه مباراتين وغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال، وإذا لم يدون الحكم ذلك غالبا ستذهب اللجنة إلى ذات العقوبة أيضا.

وأشعلت حركة لرونالدو جدلاً من نوع آخر، بعدما فاز نادي النصر السعودي على الشباب بثلاثية مقابل هدفين، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

فقد أثارت الحركة التي وصفت بـ”المسيئة” لنجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام جماهير الشباب، انتقادات واسعة، فضلا عن امتعاض الكثيرين من محبي ومؤيدي الشباب.

في حين أفادت مصادر مطلعة بأن لجنة الانضباط بدأت في فتح تحقيق، حسب ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”.

وبحسب المصادر، فإن لجنة الانضباط ستدرس الحركة التي وثقتها مقاطع فيديو خلال آخر المباراة، على أن يصدر القرار خلال اليومين المقبلين.

وكان النصر تقدم بهدف في الدقيقة 21 من ضربة جزاء نفذها رونالدو.

ثم أدرك الشباب التعادل عن طريق يانيك كاراسكو من ضربة جزاء أيضا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، وفي الدقيقة 46 سجل تاليسكا الهدف الثاني للنصر.

ليعادل كارلوس جونيور لاعب الشباب النتيجة في الدقيقة 67، وفي الدقيقة 86 حسم النصر القمة لصالحه بهدف سجله تاليسكا.