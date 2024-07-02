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رونالدو: هذا اليورو هو الأخير لي

منذ ساعة واحدة
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

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ظهر نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو في تصريحات صحفية بعد التأهل إلى ربع نهائي يورو 2024 بالفوز على سلوفينيا بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي.

وقال الدون في حديثه:”كان هُناك الكثير من الحزن اليوم في اللقاء، لكن النهاية كانت سعيدة، هذه هي كرة القدم، تحزنك لحظات وتسعدك لحظات أخرى، أنا سعيد الآن”.

وأضاف:”كنت أتمنى أن سجل ركلة الجزاء لكن أوبلاك تصدى له بشكل جيد، أشعر بالأسف على إهدار ركلة جزاء، لقد أهدرت ركلة الجزاء ولكني أردت أن أكون أول من يسدد في ركلات الترجيح، عليك أن تتحمل المسؤولية عندما يجب عليك ذلك”.

وأكمل:”نحن كنا نستحق الفوز اليوم، ويجب أن نهنئ ديوجو كوستا علي ما قدمه في المباراة “.

وحول مواجهة فرنسا في ربع النهائي:” سنخوض مباراة صعبة ضد فرنسا. وسأبذل قصارى جهدي دائمًا من أجل هذا القميص، سأفعل هذا طوال حياتي. لم أخاف أبدًا من مواجهة أي أمر، الاستسلام ليس في قاموسي”.

وأتم:” هذا اليورو سيكون الأخير لي بالطبع “.

    المصدر :
  • وكالات

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